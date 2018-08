Más de 15 horas de nado en favor de la donación de órganos

Con un ambiente de máxima expectación, la jornada del pasado domingo se vivió en la piscina olímpica del Club Nazaret de forma intensa. No era para menos, pues desde las dos de la mañana del mismo domingo y hasta las 17:35 de la tarde, el jerezano Juan Manuel Soto consiguió un reto histórico en la ciudad, nadar 42 kilómetros de forma ininterrumpida.

No estuvo solo, y desde el primer momento, en plena madrugada, contó con el respaldo de amigos y compañeros de equipo, el Natación Master, que quisieron 'compartir' esfuerzo en este apasionante reto. Además, contaron con el apoyo técnico de Luis Miguel Sánchez y Germán Monreal, representantes del Máster, y sobre todo de su entrenador, el también miembro del club Iván Franco.

Lo importante es que la lista de donantes haya pasado de 50 a más de 400 personas"Juan Manuel SotoNadador

Pero, ¿qué había detrás de esta iniciativa? Nada menos que fomentar la donación de órganos, algo para lo que Juan Manuel Soto ha contado con el apoyo de la Fundación Donando Vidas, creada por el sanluqueño Eduardo Rangel después de que su madre falleciera al no encontrar un órgano a tiempo.

Tras las más de quince horas de nado, Juan Manuel Soto celebró, rodeado de un público que había jaleado y animado durante los últimos kilómetros, el logro, aunque para él lo más importante "es que hemos conseguido aumentar la lista de donantes. Comenzamos nuestro reto con 50 personas y lo hemos acabado con más de 400", comentaba orgulloso ayer.

El jerezano, que ya consiguió cruzar el estrecho a nado junto a otro compañero en septiembre de 2016, en aquella ocasión a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, no ocultaba su satisfacción por lo conseguido. "Estoy eufórico, no sólo por el reto, sino también por el apoyo que he tenido desde que me lancé al agua a las dos de la mañana".

Sobre la experiencia, Soto aseguraba ayer que "no ha sido fácil", sobre todo porque cuando llevaba 6 kilómetros "tuve problemas en el hombro que fueron aumentando a medida que pasaban las horas". No obstante, a pesar de que tuvo que necesitar ayuda de los fisios y tomar algún que otro calmante, el nadador afirma que en ningún momento se planteó abandonar. "Eso nunca se me pasó por la cabeza, yo soy de los que pienso que para abandonar una prueba tiene que ser por causa mayor, o sea, que el hombro no me funcionase, si no hay que seguir".

Aunque ha agradecido el apoyo de todo el público que se congregó en torno a la piscina olímpica del Club Nazaret durante las quince horas que duró la prueba, Soto se acordaba ayer especialmente "de todos los miembros de mi club, el Natación Máster, que han estado ahí conmigo y que nadaron a mi lado", además de "gente que ha venido de otros clubes de fuera de Jerez para animarme y a Humberto Otero", que el pasado 14 de abril se quedó a 12 kilómetros de completar el 'Piscinaraton' en las instalaciones de Córner 4. Del mismo modo, mandó un mensaje de agradecimiento "al Club Nazaret, por poner a mi disposición sus instalaciones".

Aún dolorido y muy cansado, el nadador tiene claro que de momento no habrá más retos. "Lo dije cuando crucé el estrecho, que no haría más cosas de este tipo, y lo he vuelto a hacer. Ya es la última, sobre todo por el tiempo que le he quitado a mi familia, date cuenta que han sido tres meses de entrenamiento, con cinco horas diarias".

El responsable de la Fundación Donando Vidas, Eduardo Ragel, que asistió al evento, explicó que "ha sido un éxito difícil de igualar porque se han realizado 148 inscripciones en un mismo reto deportivo durante las horas de su celebración, más las inscripciones que tenía realizadas el propio Soto antes del mismo".

Por otro lado, el presidente del Club Nazaret, Manuel Perdigones, manifestó que "ha sido un espectáculo ver cómo en las dos últimas horas todas las personas que estaban en las instalaciones fueron a apoyar el reto en cada giro para alentar al nadador. La gran familia del Club Nazaret ha asumido el reto como propio y de ahí el elevado número de nuevos donantes que se hizo".

También quiso animar a Soto durante la prueba la delegada de Deportes Laura Álvarez que se desplazó personalmente con su familia hasta el Club. En este sentido, destacó que "gestas como ésta engrandecen el deporte de Jerez y evidencian el gran trabajo que se está realizando a través de los clubes, en este caso, del Jerez Natación Máster que está haciendo historia en competiciones federadas y también apoyando causas solidarias como ésta".