El hospital de Jerez finaliza este mes las obras de quirófanos y Medicina Interna

La actividad quirúrgica del hospital empezará a recobrar la normalidad a partir de mediados de este mes, una vez que las obras que se han acometido durante cuatro semanas en los quirófanos se encuentran ya prácticamente finalizadas, al igual que los trabajos de mejora que se han realizado en la planta de Medicina Interna, una actuación que tenía que haber sido ejecutada durante el verano, pero cuyo comienzo se retrasó.

La delegación territorial de Salud indica que la remodelación de los quirófanos, que se inició el pasado 16 de diciembre, avanza dentro de los plazos previstos y desde el sindicato CCOO han podido comprobar que está próxima a su finalización. Las obras han supuesto que el hospital se quedase durante todo el periodo navideño con apenas tres quirófanos operativos, destinados a las urgencias y a la patología oncológica, además del paritorio. Dichos quirófanos están uno en el hospital Materno Infantil y los otros son del Hospital de Día Quirúrgico, que han dispuesto de mesas de quirófanos adecuadas para la totalidad de las intervenciones habituales del hospital.

El cierre de quirófanos, en pleno invierno, no ha estado exento de polémica, a raíz de las críticas que realizó el Ayuntamiento. Desde la delegación territorial de Salud han defendido que era imprescindible que estas obras se realizasen cuanto antes debido a que era necesario cambiar la batería de climatización de estas instalaciones.

Dado que este cambio suponía parar la actividad quirúrgica se decidió aprovechar esta circunstancia y el descenso de las operaciones en el periodo vacacional para realizar también otro tipo de mejoras. Es el caso de las instalación de un nueva puerta de entrada con control de acceso para personal autorizado, la creación de un nuevo almacén de material quirúrgico, una sala de espera de familiares o la construcción de nuevos aseos y vestuarios para personal sanitario, entre otras intervenciones.

En respuesta a las críticas municipales, la delegación territorial acabó ofreciendo a la alcaldesa una visita a las obras para que comprobase in situ las actuaciones que se estaban realizando.

En cuanto a las obras de la planta de Medicina Interna, con un total de 34 camas que llevan cerradas desde principios de julio, han consistido en una reforma integral de la zona, que comenzó finalmente a finales del pasado mes de septiembre. Se ha intervenido en las habitaciones, las consultas y despachos, además de los aseos y pasillos, dotando a la planta de una nueva distribución.

Estas camas no son las únicas que han estado cerradas en el periodo navideño, ya que también dejaron de estar operativas cuatro habitaciones de la planta de Cirugía, que volverán a reabrirse el próximo día 14, según ha podido conocer CCOO. Se trata de un cierre que en principio no estaba previsto y del que no se había facilitado información a los sindicatos. No obstante, desde CCOO señalaron que estos cierres no han causado excesivos problemas.

En lo que respecta al servicio de Urgencias, este sindicato señaló que en las pasadas Navidades se han vivido días de una gran frecuentación, que se observó especialmente la tarde noche de Reyes y agregó que también se han producido algunos problemas en el caso de traslados al hospital concertado de San Juan Grande, por la falta de camas.