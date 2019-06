El hospital de Jerez participa en la publicación mundial de los resultados de un ensayo clínico

El servicio de Urología del Hospital Universitario de Jerez ha participado en la publicación a nivel mundial de los resultados de un importante ensayo clínico dirigido a pacientes con cáncer de próstata metastásico. Así, el pasado 31 de mayo ha aparecido en la prestigiosa revista científica 'The New England Journal of Medicine' el artículo 'Apalutamida para el cáncer de próstata sensible a la castración'.

El trabajo en el que ha participado el servicio de Urología trata de evaluar los efectos y toxicidades de un nuevo fármaco, la apalutamida, en pacientes diagnosticados de cáncer de próstata metastásico. Álvaro Juárez, jefe del servicio, es autor firmante del trabajo y ha participado activamente en los comités de publicación del mismo. En sus palabras, los resultados "son muy esperanzadores para nuestros pacientes ya que se ha demostrado que este fármaco disminuye el riesgo de morir por la enfermedad en más de un 30%, con unos efectos secundarios muy tolerables y preservando la calidad de vidas de los pacientes".

'The New England Journal of Medicine' es la revista científica de mayor prestigio a nivel mundial, con el mayor número de citaciones por parte de los investigadores y científicos.

El Servicio de Urología del hospital de Jerez dispone de una estructura organizativa orientada al tratamiento médico y quirúrgico del cáncer urológico, contando con los últimos adelantos tecnológicos, como un ecógrafo de última generación que permite realizar las biopsias de próstata dirigidas a las lesiones, y no a ciegas como es el procedimiento estándar y a la investigación en el cáncer urológico, participando en numerosos ensayos clínicos a nivel mundial.

Esta estructura organizativa incluye, aparte de consultas específicas de los diferentes cánceres urológicos, una consulta de enfermería experta en urooncología y en evaluación de la calidad de vida de los pacientes y un hospital de día propio para administrar los tratamientos inmunoterápicos y de soporte.

La enfermera Manuela Sánchez es responsable de esta estructura y de los grupos de trabajo con los pacientes uro-oncológicos. La implicación en la investigación en cáncer urológico en el hospital de Jerez ha permitido que en 2019 se haya podido integrar en el equipo una investigadora básica, Elena Reales, bioquímica experta en Biología Molecular, que centrará sus esfuerzos no solo en cáncer urológico, sino en una enfermedad rara, la esclerosis tuberosa, que afecta en una elevada proporción de pacientes a los riñones y que son tratados en este servicio.