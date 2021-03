La estancia media en los hoteles de Jerez es de 1,5 días por persona

La media de la estancia de las personas que se alojan en los hoteles de Jerez en la actualidad apenas es de poco más de 1,5 días. Según se refleja en los datos aportados al respecto por el Instituto Nacional de Estadística (INE) acerca de las referidas estancias, Jerez vivió el pasado mes de enero (último dato disponible) el referido promedio de 1,53 días de estancia media entre las personas que se alojan en los escasos hoteles abiertos en la ciudad. No en vano, para encontrar un mes de enero con una estancia media tan baja hay que remontarse a 2013, cuando el referido dato se quedó en 1,87, que como se puede comprobar está tres décimas por encima del dato del pasado mes de enero.

De Clerck: “Ahora sólo se viaja por trabajo o por urgencia inexcusable”

¿Qué viene a significar este dato? Según el presidente de la Federación de Hoteles de la provincia, Stefan de Clerck, “básicamente que estamos al ralentí y que quienes se alojan en los hoteles son personas que visitan la ciudad por motivos personales, de máxima urgencia, y ni muchísimo menos por razones de ocio. Si así fuera el promedio sería muy superior, pero no es el caso precisamente. Quienes se alojan lo hacen por cuestiones de trabajo o por visitas inexcusables”.

El puente de San José, que aunque no se celebre en Andalucía sí es festivo en otras comunidades, siempre arrastraba un buen volumen de visitantes deseosos de ser los primeros en disfrutar del sol procedentes del resto de regiones españolas. “El puente nos benefició hasta el momento en que se cerró Andalucía. Fue entonces cuando nos llegó una lluvia de cancelaciones por el cierre perimetral”. Las previsiones para Semana Santa son completamente inéditas: “No se espera mucho para Semana Santa, se tratará de un fin de semana completamente normal ya que hasta el 9 de abril no se planteará una posible apertura de la comunidad tal y como anunció la Junta de Andalucía”.

Asegura Stefan de Clerck que “a estas alturas la Semana Santa ya la damos por perdida”. Además se encuentra un acontecimiento tradicional en los hoteles de la provincia, especialmente en las zonas turísticas de costa, que es que cuando llegaba la Semana Santa muchos establecimientos (algunos de ellos verdaderas ciudades hoteleras) procedían a abrir sus puertas para empezar a trabajar hasta finales de temporada (mes de octubre). Pero no va a ser así. “No van a abrir. Está previsto que conforme los vuelos internaciones de TUI, desde abril, y desde mayo con Lufthansa parece que van a deparar que se vaya abriendo la zona poco a poco”.

Pero en este contexto marcado por la pandemia nada se puede dar por seguro. Tanto es así que en la actualidad Alemania está teniendo serios problemas de aumento de contagios por el coronavirus Covid-19. Si el turismo alemán estornuda, la provincia pilla una pulmonía, valga el juego de palabras. A todo ello se une un factor a tener muy en cuenta como es el hecho de que la normativa europea sobre cancelaciones de vuelos por parte de los pasajeros ha cambiado.

“Ahora se ha flexibilizado -apunta De Clerck- y se pueden cancelar los vuelos con una semana de antelación. Hasta una semana antes un cliente, en caso de un brote de Covid o cualquier otra circunstancia puede anular. Antes se penalizaba si se hacía un mes antes. Ahora es menos. En nuestros hoteles, por poner un ejemplo, podemos tener 40 habitaciones reservadas a la semana y todo se puede ir al traste en tan sólo una semana. Es un estado de absoluta incertidumbre el que vivimos en la actualidad”, dice De Clerk.

Para concluir, y un gesto de máxima honestidad, Stefan de Clerck reconoce que “como empresarios el cierre andaluz es más que malo, pero debo reconocer, y es mi opinión personal, que a nivel sanitario es acertado porque nos ayudará a que mayo y junio tengan ocupaciones importantes si todo va bien”.