Los hoteles de la ciudad estarán al 87% de ocupación durante los días álgidos de Semana Santa. Esa es, al menos, la previsión que maneja Horeca, la patronal del sector hotelero y hostelero de la provincia de Cádiz, que ha mostrado los avances de reservas hoteleras para la próxima semana festiva.

Entre el Lunes y el Miércoles Santo, la entidad estima que los establecimientos jerezanos estén al 59% de ocupación. Esta previsión es cinco puntos porcentuales inferior a la alcanzada durante los primeros días de la Semana Santa del año pasado.

En los datos aportados por esta entidad no se especifican las previsiones para este fin de semana. Ahora bien, semanas atrás, el presidente de Horeca Cádiz, Antonio de María, aseguró que se espera un incremento del 2% respecto a los resultados alcanzados el año anterior. Ahora bien, los registros de 2018 fueron notablemente inferiores a los de 2017 donde hubo una diferencia de ocupación del 10%.

Siguiendo con las estadísticas ofrecidas por Horeca, se espera que entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección la ocupación hotelera en la ciudad se sitúe en 87,2%. Este registro es superior al alcanzado en la Semana Santa de 2018, que se situó en el 79,8%.

Como es habitual, Jerez será en estos días uno de los destinos más solicitados por los turistas aunque le seguirán superando algunas localidades de la provincia situadas en la costa como Chiclana, Chipiona o Conil. Ahora bien, estará por encima de la media fijada para la provincia que alcanzará el 85,6%.

En un principio, las previsiones meteorológicas apuntan que la lluvia respetará toda la Semana Mayor jerezana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no contempla que no haya precipitaciones durante los primeros días de Pasión —el Martes Santo el último día recogido en su pronóstico—. Mientras, el portal climatológico eltiempo.es alarga su previsión hasta el Domingo de Resurrección incidiendo en que no habrá lluvias.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) Jerez cuenta en la actualidad con unos 35 establecimientos hoteleros registrados que ofrecen más de 1.800 habitaciones y más de 3.500 plazas disponibles.