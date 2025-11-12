"Hoy ponemos el contador a cero con el yacimiento de Asta Regia tras conocer la importante noticia de su titularidad pública"

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha inaugurado la I Mesa Redonda 'Tartesos, Año 0' que, organizada por la Plataforma Asta Regia y el Ayuntamiento de Jerez, se celebrarán hasta el día 15 de noviembre en el Museo Arqueológico reuniendo a especialistas de reconocido prestigio nacional e internacional para abordar los orígenes de la cultura tartésica y el papel del yacimiento de Asta Regia.

La alcaldesa, que ha estado acompañada por los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz y Susana Sánchez Toro, y el delegado Francisco Zurita, ha señalado que "en una jornada histórica en la que hemos conocido que la Junta de Andalucía adquiere los terrenos del yacimiento para que pasen a ser de titularidad pública, no hay mejor ocasión que celebrar esta Mesa Redonda que va a reunir a expertos de reconocido prestigio que destacarán el papel primordial de nuestra historia no sólo de Jerez sino de Andalucía".

García-Pelayo también ha señalado que "en una ciudad que aspira a ser capital europea de la cultura en 2031 podemos presumir de tener uno de los yacimientos más importantes, sino el más importante, que se puede encontrar en Andalucía. Un yacimiento, como nos explicarán en estas jornadas, que tiene varios miles de siglos de historia y que es el origen de la civilización tal y como la conocemos actualmente. Los jerezanos de hoy somos en buena parte descendientes de los moradores de Asta Regia por eso hoy es un día doblemente significativo por la magnífica noticia que nos ha trasladado la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y por el inicio de esta Mesa Redonda año 0 porque, sin duda, hoy también ponemos el contador a 0 con el yacimiento".

La alcaldesa ha recordado que este miércoles se ha comprometido a trabajar de la mano con Junta de Andalucía y Plataforma Asta Regia para poner en valor el yacimiento una vez que pasa a titularidad autonómica y que se está consultando a los vecinos de Mesa de Asta si les parece correcto que pase a denominarse Mesas de Asta Regia, una vez que den su aprobación a este cambio se iniciaría el procedimiento administrativo con su elevación al Pleno municipal.

El acto ha contado con la participación del presidente de la Plataforma Asta Regia, José Ruiz Mata, y el arqueólogo municipal, Francisco Barrionuevo, que han dado la bienvenida a los asistentes a esta I Mesa Redonda.

Tras la inauguración de la Mesa Redonda ha tenido lugar la jornada inaugural con el doctor Darío Bernal Casasola (Universidad Cádiz), que ha disertado sobre la 'Arqueología de la transición: de Gadir a Gades'. Y las ponencias del doctor Alfredo Medero Martín (Universidad Autónoma de Madrid) que ha presentado 'Valentina un gran portuario calcolítico entre el Mediterráneo y el atlántico' y del doctor Juan Antonio Morales González (Universidad de Huelva) sobre 'Paleogeografía y tsunamis en la ría de Huelva durante tiempos tartésicos'.

Jueves 13 de noviembre

La sesión matinal del jueves se iniciará a las 10:30 horas con el doctor Antonio Rodríguez Ramírez (Universidad de Huelva), que expondrá la 'Paleogeografía del estuario del Guadalquivir durante el I milenio antes de nuestra era'. Le seguirá el doctor Emilio Martín Córdoba (M.A. Vélez Málaga) a las 12:00 horas, tratando 'El proceso histórico durante el Bronce Final y la colonización fenicia en la comarca de la Axarquía, Málaga'. Cerrando la mañana, el doctor José Suárez Padilla (Universidad de Málaga), 13:00 horas, que abordará 'Las comunidades del Bronce Final y Fenicia en la comarca de Axarquía'.

La tarde del jueves dará inicio a las 17:30 horas con el doctor Antonio Morgado Rodríguez (Universidad de Granada) con su ponencia sobre 'El poblado calcolítico de Villa Vieja (Fuente de Cesna, Algarinejo, Granada) y las primeras fortificaciones en el sur peninsular'. A las 18:30 horas, la doctora Clara Toscano Pérez (Universidad de Huelva) presentará 'Huelva y Tejada la Vieja como modelos del mundo tartésico'. La jornada finalizará a las 19:30 horas con la intervención del doctor Eduardo García Alonso (M. A. Málaga): 'Tartesos visto desde la periferia: Territorios, élites y conexiones en el norte de las tierras malagueñas durante el Bronce Final y el Hierro Antiguo'.

Viernes 14

El viernes arranca a las 10:30 horas con Francisco Barrionuevo Contreras (Museo Arqueológico de Jerez) y el tema 'Tartesos en Mesas de Asta'. A las 12:00 horas, José Mª Gener Besallote (Arq. Municipal, Cádiz), compartirá las 'Gadir, últimas investigaciones sobre la ciudad fenicia'. La mañana concluye a las 13:00 horas con el doctor Lázaro Lagóstena Barrios (Universidad de Cádiz) y 'Una década de investigación en Asta Regia y Lacus Ligustinus con técnicas no invasivas'. La sesión de tarde contará con el doctor Martin Almagro Gorbea (A.R.A. Historia), a las 18:00 horas sobre 'Hasta Regia y las ciudades Estado', seguido a las 19:00 horas por el doctor Manuel Pimentel Siles (investigador) con 'La búsqueda de Tarteso'.

Sábado 15

El cierre del evento, el sábado por la mañana, comienza a las 11:00 horas con el doctor Mariano Torres Ortiz (Universidad Complutense de Madrid), quien hablará sobre 'Orientalizantes, no fenicias: Las necrópolis tartésicas de la 1ª Edad del Hierro'. La mesa redonda concluirá a las 12:00 horas con la ponencia conjunta de las doctoras María del Mar Zarzalejos Prieto (UNED), el Dr. Germán Esteban Borrajo (UNED), Patricia Hevia Gómez (UNED) y Carmen Fernández Ochoa (Universidad Autónoma de Madrid) sobre 'Tartesos más allá del Guadalquivir: expansión, contacto y frontera en el sur de la Meseta'.