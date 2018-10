Los servicios mínimos lastran la incidencia de la huelga de ambulancias

Los servicios mínimos han mermado considerablemente este lunes la incidencia de la primera jornada de la huelga de ambulancias en la provincia, que en principio se mantiene para todos los lunes, miércoles y viernes de forma indefinida. Hasta el último momento hubo intentos por frenar la convocatoria, con una nueva propuesta que los representantes de los trabajadores hicieron llegar a las empresas horas antes del comienzo de la huelga, a las 12 de la noche del pasado domingo.

Durante la madrugada, según ha indicado el secretario de la Federación de Servicios Públicos deUGT, José Porras, las concesionarias remitieron una contraoferta, que los trabajadores rechazaron esta mañana. “Nosotros vamos con una propuesta muy prudente y muy cercana a lo que se negocia en todos lados, pero nos presentan una contraoferta con modificaciones, que se ha rechazado”. Porras manifestó que en estos momentos las diferencias entre concesionarias y plantillas se centran principalmente en la consolidación de complementos salariales.

Los representantes de los trabajadores piden a la Consejería de Salud que tome cartas en el asunto para solucionar el conflicto

El responsable de UGT ha valorado de forma “muy positiva” la participación de los trabajadores en la huelga, aunque califica de “abusivos” los servicios mínimos establecidos, del 100% para traslados urgentes y para pacientes en tratamientos de diálisis y oncológicos. “Siempre suelo ocurrir lo mismo. Hay más gente trabajando cuando hay huelga que en un día normal”. Previsiblemente, los pacientes que acuden a rehabilitación son los más afectados por los paros, así como los que precisaron de una ambulancia para el alta hospitalaria, aunque el SAS no ofreció ningún tipo de dato de incidencia. Sin vislumbrarse aún el acuerdo, los comités de las concesionarias, que se presentaron al último concierto, recientemente adjudicado, como una UTE, han programado también una serie de concentraciones, que comenzarían el próximo día 26, en principio en el hospital Punta de Europa, de Algeciras, aunque podrían extenderse al resto de hospitales de la provincia.

Porras ha criticado duramente a las concesionarias por negarse a las subidas salariales argumentando “la baja cuantía del concierto. Les hemos dicho, entonces, que por qué se presentaron si no les interesaba”. Agregó no obstante, que si bien ya se ha producido la adjudicación aún no se ha procedido a la firma del contrato, “por lo que pedimos al SAS que recapacite y busque empresas serias, que no acepten unas condiciones y luego digan que el importe les parece bajo”.

La última propuesta que han hecho los comités también se ha entregado este lunes a la delegación territorial de Salud.

Desde UGT indican, en este sentido, que la responsabilidad no es solo de las concesionarias sino también de la Junta. La Federación de Servicios Públicos de UGT Andalucía defiende que los trabajadores de ambulancias de la provincia se han visto abocados a una medida tan radical después de meses de negociación “que no valen para nada. Ya advertimos hace unas semanas de la nula voluntad negociadora que estos empresarios han mostrado para llegar a un acuerdo que evitara la huelga”.

Califican además de “vergonzoso” que tras años de congelaciones salariales, descuelgue de convenio y nulas subidas, “nos encontremos ante una concesión millonaria que no suponga ningún avance en el convenio colectivo”.

UGT exige a la Consejería de Salud de la Junta que “tome cartas en el asunto” para solucionar el conflicto laboral y asegura que por parte del sindicato “estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias”. Hay que recordar que la adjudicación se ha realizado por un importe de 79.306.822 euros para una duración del contrato de 48 meses.