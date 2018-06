El fiscal mantiene su petición de cárcel para Pacheco y Cruz

El fiscal ha mantenido la pena de prisión para el ex alcalde Pedro Pacheco y el ex gerente de la GMU Luis Cruz por el caso 'Huertos de Ocio'. Igualmente ha mantenido la absolución para los dos técnicos acusados, Fernando Núñez y Oscar Real, de los que dijo literalmente que no tenían responsabilidad alguna y que "fueron utilizados como meros instrumentos".

Quien mantuvo hoy la acusación para los cuatro acusados fue la acusación particular. Dicha postura fue duramente criticada por las defensas de los dos técnicos.

"Ha realizado usted una acusación particular absolutamente temeraria", manifestó el letrado Camacho, abogado de Fernando Núñez. No en vano ha considerado injustificado que su defendido esté sentado en el banquillo "cuando en la instrucción ni se le nombra y en este plenario su nombre apenas ha salido a relucir".

El juicio vivirá mañana su novena y última sesión con los informes que elevarán al tribunal presidido por el magistrado Ignacio Bermúdez los defensores de Pacheco y Cruz de Sola, es decir, Manuel Hortas y Jesús Salido.