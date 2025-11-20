El I Cross Rural Asta Regia aunará deporte, patrimonio y cultura en Jerez

La Plataforma por Asta Regia, en colaboración con la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Jerez, la delegación de alcaldía de Mesas de Asta y diversas entidades locales, anuncia la celebración del I Cross Rural 8K Asta Regia y la I Marcha Senderista 5K (no competitiva) el próximo 13 de diciembre de 2025, con salida a las 10:00 horas desde la barriada rural de Mesas de Asta.

El evento tiene como objetivo combinar deporte, naturaleza y divulgación histórica en torno al yacimiento de Asta Regia, uno de los enclaves arqueológicos más relevantes de la Baja Andalucía y que tanto que hablar está dando en los últimos años y más recientemente con la noticia de la compra de parte de la finca donde se asienta por la Junta de Andalucía hace sólo nos días.

Deporte y patrimonio de la mano en la candidatura Jerez 2031

Esta iniciativa se enmarca dentro del espíritu de la Candidatura de Jerez 2031 a Capital Europea de la Cultura, que apuesta por integrar la actividad deportiva como herramienta de cohesión social y como vehículo para acercar la cultura y el patrimonio a la ciudadanía. La organización subraya que este tipo de acciones ya han demostrado su capacidad para dinamizar y visibilizar enclaves arqueológicos en otros territorios. Yacimientos de referencia como Itálica (Sevilla) o Atapuerca (Burgos) llevan años desarrollando actividades deportivas y divulgativas que no solo fomentan hábitos saludables, sino que también logran incrementar el conocimiento y el arraigo social hacia estos espacios históricos. Siguiendo este modelo de éxito, el I Cross Rural 8K Asta Regia aspira a situar el yacimiento jerezano en el mapa cultural y deportivo, atrayendo tanto a corredores como a personas interesadas en la historia y el patrimonio.

Un recorrido con valor natural y arqueológico

El trazado del Cross y de la marcha senderista discurrirá por caminos rurales del entorno de Mesas de Asta, ofreciendo un paisaje único y permitiendo a los participantes disfrutar del entorno natural que rodea el antiguo asentamiento de Asta Regia. La organización recuerda que, además de la carrera, la iniciativa busca sensibilizar sobre la importancia de proteger y poner en valor este espacio histórico, cuya recuperación y difusión constituyen una reivindicación histórica de la ciudadanía y asociaciones locales.

Colaboradores y apoyos

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, Jerez 2031, Clínica Baviera, Don G, TGB, Bodegas Ligures, Cronosesca, Luz Shopping, Cervecería Sureña, Venta El Cotito, Maratón Jerez y otras entidades comprometidas con el deporte y el patrimonio cultural.

INSCRIPCIONES: https://crono.sesca.es/carrera-2/?idCarrera=796&nombre=i-cross-y-senderista-rural-astaregia-2025-