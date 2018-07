El idilio de Jerez con Cospedal

Los populares jerezanos fueron a contracorriente. Si los militantes de la provincia respaldaron masivamente a la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría en el proceso de primarias celebrado el pasado jueves, los jerezanos optaron de forma abrumadora por María Dolores de Cospedal. De hecho, la anterior ministra de Defensa contabilizó en el céntrico edificio Maravillas, sede local del PP, casi el 70% de los sufragios que recibió en la provincia (128 de los 187 escrutados). Y Jerez no solo fue el único municipio de la provincia donde Cospedal fue la precandidata más votada sino que arrasó al resto de aspirantes -obtuvo el 76% frente al 11,9% de Pablo Casado y el 7,7% de Soraya Sáenz de Santamaría-.

Este medio ha querido indagar en las motivaciones que llevaron a la militancia jerezana a ser un verso suelto entre las asambleas gaditanas y las fuentes consultadas lo vinculan fundamentalmente a una razón: una señal de agradecimiento al apoyo recibido mientras se gobernó en Jerez durante el anterior mandato municipal (2011-2015). "Se portó muy bien, especialmente en los peores momentos", sentenció una fuente consultada.

Es notorio que el anterior mandato fue enormemente complicado para los populares, con la gestión de un Ayuntamiento al borde del colapso económico y con una grave crisis a nivel nacional. Estas fuentes explican que María Dolores de Cospedal fue la interlocutora entre la formación en Jerez, la madrileña calle Génova y, por extensión, con el Gobierno central, aunque aún no estuviera sentada en el Consejo de Ministros. Así, estas fuentes explican que, "junto con Javier Arenas", fue la dirigente a la que se recurrió asiduamente para pedir ayuda del Gobierno central, un puesto que, en la presente legislatura, 'heredó' el jerezano Antonio Sanz cuando fue designado delegado del Gobierno en Andalucía y Cospedal se puso al frente del Ministerio de Defensa. "Eso la militancia lo sabe y lo ha demostrado", sentencian. No en vano, le atribuyen haber sido la valedora del anterior ejecutivo "en los peores momentos" ante la cúpula del partido. Esto, unido a que fue la única precandidata que visitó la ciudad durante la campaña de primarias -"eligió Jerez porque aquí se siente querida", añaden, aunque no deja de ser un gesto anecdótico que algo acaba sumando-, contribuyó a que se diera la conjunción perfecta para una victoria incontestable en Jerez.

Eso sí, y a diferencia de otros lugares, la ejecutiva local mostró un papel neutro en las primarias, aunque a nadie se le escapó las preferencias de García-Pelayo por la aún secretaria general del partido. Fuentes de las formación insisten en que hubo una "total libertad de voto". "Hemos sido respetuosos y elegantes; todo esto ha demostrado que, por encima de que unos y otros tuviéramos nuestro candidato, el partido está muy unido", señala un alto cargo del partido.

Ahora bien, de cara al congreso de la próxima semana, la asamblea local llevará a seis compromisarios (Antonio Saldaña, Aurelio Romero, Agustín Muñoz, Jacobo García, Jaime Espinar y Javier Durá) que se unirán a María José García-Pelayo que, como miembro de la ejecutiva nacional, ya tenía su puesto asegurado en la cita congresual. Ahora bien, ¿cuál va a ser el posicionamiento de la delegación jerezana en el congreso?. Las fuentes consultadas señalan que es "aventurado" pronosticar un posicionamiento y si este será unitario, sobre todo cuando aún no se sabe si habrá una candidatura única o finalmente un duelo entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado.

Eso sí, en el partido no creen que el apoyo mayoritario a Cospedal pueda provocar que el PP jerezano se quede fuera de juego en el futuro organigrama del partido por haber apoyado a una candidata que no ha pasado a la final. "Jerez es una plaza muy importante a nivel electoral. Recuperar el Ayuntamiento es clave para volver a la Diputación y obtener unos buenos resultados en Andalucía", señalan.