Imágenes de la Exposición Nacional Canina en IFECA Jerez
Imágenes de la Exposición Nacional Canina en IFECA Jerez / Manuel Aranda

Imágenes de la Exposición Canina en Ifeca Jerez

De gran éxito cabe calificar las exposiciones Nacional e Internacional Canina celebradas este pasado fin de semana en Ifeca con los campeonatos Sherry Winner y Latin Winner, que han reunido en las instalaciones de la Institución Ferial de Cádiz a casi cinco mil ejemplares de más de 200 razas caninas reconocidas internacionalmente, entre ellas el Ratonero Bodeguero Andaluz.

