Imágenes del musical ELA en el Teatro Villamarta
Una representación especial ha tenido lugar en el Teatro Villamarta: ‘ELA, El Musical’. Este proyecto creado y dirigido por Jesús Gayoso Núñez, sin ánimo de lucro nacido en Jerez, tiene como objetivo concienciar sobre las diferentes etapas que vive un enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). El espectáculo está directamente inspirado en la persona de Juan Carlos Garnés, quien padece esta dolencia. En la puesta en escena participaron profesionales y particulares de la ciudad de forma completamente altruista. Los fondos serán destinados a a respaldar la investigación para mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA.

