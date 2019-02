Un incendio durante la madrugada calcina por completo La Bomboneka

"La dependienta ha tenido mucha suerte". La tienda La Bomboneka, ubicada en la calle Larga, ha quedado totalmente calcinada como consecuencia de un incendio que ha sufrido a lo largo de la pasada madrugada y que, según el jefe de grupo de Bomberos, Dionisio Pérez, "parece que ha estado ocasionado por un cortocircuito, un motivo eléctrico con casi toda seguridad, que podría tener su origen en el terminal de venta. No ha sido un olvido, ni nada que estuviera encendido. Cuando llegamos la tienda estaba totalmente calcinada, aunque persistía la llama y había un foco que es lo que nos ha permitido determinar el origen. También ha habido propagación de humos a las plantas superiores, en la que no vivía nadie, pero por suerte la casa estaba muy bien cerrada lo que ha favorecido que no haya propagación, sólo una pequeña propagación por una puerta interior. Esa falta de oxígeno ha hecho que el incendio se viniera abajo antes de que ocasionara más daños, por lo que al abrir la puerta la dependienta esta mañana no ha habido deflagración ni más propagación". El dinero que había en las caja, unos 200 euros, también se ha quemado, excepto unos 900 que la dependienta pudo salvar.

Dionisio Pérez aprovechó sus declaraciones para aconsejara que cuando se produzca una situación parecida "nunca debemos abrir la puerta porque el incendio en fase latente lo único que le falta es oxígeno para propagarse e incluso una deflagración. En este caso, la dependienta ha tenido mucha suerte porque al abrir el incendio ya se había enfriado".

Según fuentes de La Bomboneka, esta firma ya sufrió un incendio en su tienda de Rota en 2012, inundaciones el pasado año en Jerez y ahora este lamentable suceso. "Por suerte, no ha habido que lamentar daños personales. No sabemos qué haremos, si reabriremos o qué. Ahora estamos en shock".