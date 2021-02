“Tengo una incertidumbre encima que no me la quita nadie”

Con ilusión pero con miedo. La reapertura este miércoles de los negocios no esenciales y de la hostelería ha encendido una llama de esperanza en la actividad económica de la ciudad, que entra en nivel 4 grado 1 (lo máximo es grado 2).

Miguel Rubiales es el gerente de ‘Descansolandia’, y cuenta que estas dos semanas de cierre, “hemos aprovechado para hacer limpieza, pintar en este tiempo perdido, que no es recuperable”. Confiesa que regresan “con más ilusión si cabe que tras el confinamiento del pasado año. Porque realmente creo que vamos viendo una salida, aunque no sea el fin del todo, pero parece que con la vacuna puede ir todo a mejor. El año pasado, cuando reabrimos, hubo más incertidumbre, pero ahora estamos más ilusionados por seguir adelante y hacer nuevas cosas. Y eso que consideramos que el descanso es esencial, más ahora que la gente está más en casa. Pero bueno, nosotros acatamos las decisiones y seguimos trabajando”. Rubiales confía en que no se hagan más cierres, “y en nuestro caso, en la tienda, no hemos tenido ningún contagio, tenemos todas las medidas pertinentes”.

Desde la tienda de arte y artesanía Musart, su propietaria, Irham Otky, dice que tiene “sentimientos contradictorios y, aunque soy muy positiva, es verdad que no entiendo cosas, como que se haya permitido que abran grandes superficies, donde es difícil guardar la distancia de seguridad a la hora de hacer la compra. En una tienda del centro, pequeña, se podía recibir a una persona como máximo, con la distancia pertinente. No entiendo por qué hemos tenido que cerrar, cuando estamos bien protegidos, y cuando en Navidades ha habido más gente y no ha habido casos, que yo sepa”.

Por otra parte, se pregunta, “¿quién comprende a los autónomos en estas situaciones? Las ayudas que anuncian son difíciles de conseguir”. Estas dos semanas, Irham ha aprovechado para continuar con sus diseños y obras de arte de la tienda. “El Covid te hace perder la ilusión, pero hay que trabajar porque somos un país con muchos autónomos y hay que seguir adelante. Cuesta trabajo arrancar la actividad otra vez. Esperamos que no tengamos que cerrar de nuevo”.

Luis Zambrano, de la Escuela de Kárate Seiken Dojo Jerez, reabre “muy ilusionado, pero con una incertidumbre encima que no me la quita nadie y es que la gente tiene miedo a volver, y hay personas que sí quieren pero como no están trabajando, pues no tienen la capacidad económica para pagarse la clases de kárate. Intento mantener la llama viva con las clases online, pero aquí estamos, la ilusión se mantiene”.

Estas dos semanas, Luis se ha defendido como ha podido, “para pagar gastos nada más, pero hay miedo a volver”. Asegura que lleva con las medidas sanitarias desde junio, cuando se pudo abrir, “y aquí no ha habido ni un contagio. Pero las noticias son desalentadoras. Estas medidas a los autónomas, como yo, nos están hundiendo. Sí es cierto que he recibido ayuda de la Junta de Andalucía, he ido tirando, pero se acaba”. Confía que no se repitan los cierres y que se fomente más al autónomo. “Somos tres millones de autónomos en España y no se nos puede dejar ahí tirados de la mano de Dios. No puede ser. Somos un motor económico importante del país. Tengo fe y esperanza de que todo irá bien pero la losa cada vez pesa más”.

Luis pide “responsabilidad a los ciudadanos. Si abren los comercios y la hostelería, no nos aglomeremos. Todos nos tenemos que ayudar, con sensatez y responsabilidad. Habría que haber salvado vidas ante que la Navidad”.