"Es indecente e inmoral que afines a Mamen Sánchez cobren más que el presidente del Gobierno"

La Fiscalía Anticorrupción de Jerez ha abierto diligencias tras una denuncia presentada por el sindicato CSIF que cuestiona el sistema de nombramiento y las asignaciones económicas concedidas a dos funcionarias municipales por parte del gobierno desde 2015. Tras conocerse el inicio de la investigación, el concejal del PP, Jaime Espinar, ha asegurado este miércoles que "no es algo nuevo. Desde el PP en 2018 denunciamos en televisión nacional este asunto, que se estaban acumulando funciones a empleados del Ayuntamiento cercanos y se estaban llegando a sueldos astronómicos superando los 100.000 euros".

"Ahora la Fiscalía Anticorrupción lo está investigando porque no es legal que se acumulen funciones para acabar cobrando más. Creo que al final es un fraude de ley saltarse una ley para poder tener más sueldos", ha destacado el edil popular.

Aun así, "la legalidad de este asunto no la vamos a determinar nosotros, ya la están investigando la Fiscalía, pero sí que vamos a calificar esto como indecente e inmoral". En este punto, ha recalcado que para el PP "es indecente e inmoral que la misma semana que hemos conocido que la Airef califica la situación económica del Ayuntamiento de Jerez como mala, pésima y crítica, es indecente e inmoral que a la vez estemos hablando de que hay personas en el Ayuntamiento de Jerez afines a Mamen Sánchez que están cobrando cada año más de 90.000 euros, casi 100.000 euros, que nos está costando a todos los jerezanos más de 100.000 euros".

Espinar ha explicado, además, qué ha pasado para que las funcionarias puedan cobrar estas cantidades: "¿Qué ha hecho el PSOE? Yo he tenido acceso a las RPT y han eliminado las gratificaciones porque estas personas ya llevaban tres años en comisión de servicio, cuando eso no se puede hacer más de dos años". Posteriormente, "le han cambiado las gratificaciones por complemento específico y he podido ver cómo esas dos personas tienen 1.800 puntos de complemento específico y 1.600 puntos de complemento específico. Esos 1.800 y 1.600 hay que multiplicarlo por 2,5 para calcular cuánto cobran. Estamos hablando de que estas dos personas, sólo como complemento específico, se están metiendo en el bolsillo 4.500 euros y 4.000 euros todos los meses de dinero de todos los jerezanos".

Después, "habrá que sumarle las productividades, que una de estas personas la cobró el mes pasado, y sumarle el sueldo base. Estamos hablando de que todos los meses están cobrando más de 6.000 euros de las arcas municipales y esto nos cuesta a los jerezanos más de 100.000 euros todos los años". "Esto es indecente e inmoral, que estos sueldos estén en un Ayuntamiento con una situación crítica como la que estamos y que Mamen Sánchez suba subiendo sueldos a sus asesores y altos cargos solo porque son de su cuerda", ha lamentado Jaime Espinar.

Incluso, el edil del PP ha retado a la teniente de alcaldesa, Laura Álvarez, "a que sin nombres haga pública la nóminas de estas dos personas en el mes de diciembre. No lo va a hacer porque estamos hablando de cifras enormes por encima del sueldo de un presidente del Gobierno".

A juicio del los populares, no es de recibo esta situación "cuando se les está diciendo a las asociaciones, colectivos y ONG que el Ayuntamiento no tiene dinero para sus actividades pero sí para estas dos personas que cobran más que el presidente. Pedimos explicaciones y vamos a llegar hasta el final", ha advertido Espinar.