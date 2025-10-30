Indra y Airtificial acuerdan colaborar en Jerez para mejorar la fabricación de vehículos y drones

Las compañías españolas Indra y Airtificial han anunciado un acuerdo estratégico para colaborar en el diseño y la fabricación de materiales compuestos para drones, así como en la automatización y el mantenimiento de plataformas y vehículos, ha informado Indra en un comunicado.

Este acuerdo incrementará la actividad de la planta de Artificial de Jerez de la Frontera, dedicada a la fabricación de piezas en materiales compuestos como fibra de carbono para medios como aviones y cohetes, así como la de Barcelona, implicada en el área de robótica inteligente, según han indicado a EFE fuentes de Airtificial.

El presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, y el consejero delegado de Airtificial, Guillermo Fernández de Peñaranda, han firmado este acuerdo en el marco del II Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa, del que no se informa de cifras económicas.

El contrato contempla explorar la colaboración para "automatizar, industrializar y mantener las líneas de producción de Indra", dado que la experiencia de Airtificial en la robótica y la automatización de procesos "podría contribuir a los planes de Indra de fabricar diferentes plataformas".

El presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, ha asegurado que desde Indra están comprometidos "con seguir sumando nuevos socios y colaboradores que ayuden a reforzar la cadena de suministro global y a fortalecer y hacer más competitivo el sector de la defensa".

"Esperamos que este acuerdo nos ayude a incorporar las capacidades más avanzadas de Airtificial a nuestro plan industrial y, con ello, al proceso de reindustrialización de nuestro país, que es clave para garantizar nuestra soberanía tecnológica y autonomía estratégica", ha subrayado.

Por su parte, el consejero delegado de Airtificial ha explicado que Airtificial "tiene mucho que aportar a Indra en tecnología de vanguardia para procesos de fabricación en series largas de vehículos de defensa y en la fabricación de piezas estructurales para aeronaves como drones de última generación".