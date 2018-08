Un informe asegura que la torre de Estella "se puede restaurar"

La torre de la parroquia de San Miguel, ubicada en la pedanía de Estella del Marqués, aún no ha sido derribada a pesar de que los plazos marcados por el Obispado, propietario de dicha edificación, pasaban por comenzar la obra a finales del mes de julio o, a lo sumo, principios de agosto. Gran parte de culpa de que esa torre aún siga en pie la tienen los vecinos de Estella, que el pasado 24 de julio evitaron que los obreros de la empresa contratada por el Obispado pudieran iniciar con el derribo. El vecindario impidió el inicio de los trabajos con su movilización en señal de protesta para "evitar que un elemento tan significativo del pueblo sea eliminado", explica el alcalde de Estella del Marqués, Ricardo Sánchez.

A pesar de que el Obispado asegurase a este medio que el edificio se encontraba en un estado ruinoso y no era posible mantenerlo ni restaurarlo -de ahí la orden de derribarlo, apoyada por Urbanismo-, Ricardo Sánchez asegura que tiene informes de un arquitecto colegiado que confirman que "la torre no se va a caer", al menos por el momento.

El alcalde pedáneo critica que el Ayuntamiento de Jerez no haya hecho un seguimiento de la torre

El regidor y los residentes de esta entidad local autónoma creen que existen otras soluciones viables antes de proceder a tirar la torre, como por ejemplo una restauración. "La inmensa mayoría de los vecinos quieren que la torre no sea derribada, principalmente porque es un patrimonio identificativo del lugar y lo sentimos como nuestro, a pesar de que no sea de nuestra propiedad", afirma el alcalde, no sin aclarar que "también hay vecinos que ante el alarmismo que se ha generado con el estado de la torre prefieren que se derrumbe, pero eso sí, para volver a construir una idéntica". El alcalde explica que estos vecinos no van a ciegas, sino que "están completamente informados de la situación".

Y es que esta fue la promesa del Obispado, derribar la torre para volver a construir una réplica de la misma posteriormente. A pesar de que Ricardo Sánchez no duda de la palabra de nadie, declara que "a mí no me ha llegado por escrito nada que me asegure que la torre va a ser reconstruida y yo quiero un compromiso por escrito y con plazos. Es cierto que si el Obispado obtiene la licencia del Ayuntamiento de Jerez, que es el que tiene la competencia, poco podemos hacer nosotros. Yo como alcalde puedo opinar y manifestar lo contrario, pero si la iglesia tiene la aprobación puede actuar. Yo solo quiero que me lo digan por escrito, para que el pueblo esté tranquilo", cuenta Sánchez, quien asegura que a día de hoy no sabe cuándo volverán a venir las máquinas para derribarla, "es una incertidumbre".

El alcalde de Estella no se explica por qué el Ayuntamiento de Jerez no permitió que la torre se derribara hace dos años cuando el Obispado iba a proceder a su demolición y ahora insta al propio Obispado a que la derribe, "es un tanto contradictorio".

Además, se pregunta el motivo por el cual Urbanismo se ha conformado con el informe entregado por el Obispado y no ha enviado a trabajadores municipales a comprobar el estado de la torre para tener otra perspectiva del asunto. "En una de las últimas reuniones entre ambas partes y en la que la única opción que se plantea es la demolición de la torre, yo presento un informe alternativo al del Obispado", apunta Sánchez. Este informe se basaba en que la única opción no es la demolición, sino que la torre actual se puede restaurar.

El alcalde pedáneo insiste en la "dejadez del Ayuntamiento" en estos dos años, en los que "debería haber realizado un seguimiento del estado de la torre y haber evitado esta situación".