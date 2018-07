"La falta de ingresos por publicidad es una muestra más de la gestión cero del PSOE"

"Hoy volvemos a ser noticia, y no en el buen sentido, y es que la Autoridad Fiscal ha vuelto a reiterar la situación crítica de sostenibilidad que padece nuestro Ayuntamiento", lamentó ayer el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) Jerez, Carlos Pérez, recalcando que "es incomprensible que nuestro Ayuntamiento siga siendo noticia cada semana ofreciendo una imagen lamentable". A juicio del portavoz de la formación naranja, "esta crítica situación, que ya venía heredada en parte del gobierno del PP, está provocando día sí y día también un ambiente de incertidumbre entre los ciudadanos, una situación que se agrava aún más cuando vemos que el gobierno local va esquivando los baches que está produciendo por el camino".

Ante esta situación, Pérez aseguró ayer que "muchos ciudadanos de Jerez se preguntan por qué todas las marquesinas de la cuidad, y hay más de 400 están en blanco, no lucen ningún tipo de anuncio como ha ocurrido siempre". "Aquí tenemos un nuevo ejemplo de la gestión cero de este gobierno municipal, que por desidia, falta de ganas o de capacidad deja de ingresar en torno a 320.000 euros mensuales por este concepto al no convocar los concursos públicos de mobiliario urbano", añadió.

El líder de la formación naranja incidió también en la "gran diferencia que existe entre el PSOE y Ciudadanos a la hora de saber gestionar los recursos" y, según Pérez, "este importe podría destinarse a mejorar servicios públicos como la limpieza o la seguridad o para no subirle los impuestos a las pymes como ha ocurrido recientemente".

Así las cosas, el portavoz lamentó el "desinterés" el gobierno de Mamen Sánchez a la hora de buscar alternativas que ayuden a sobrellevar la situación económica que atraviesa el Ayuntamiento "dejando pasar el tiempo mientras los ciudadanos cada vez pagamos más impuestos y recibimos peores servicios públicos".

Por todo ello, anunció que desde Ciudadanos Jerez se van a dirigir al próximo pleno para preguntar al gobierno local en qué estado se encuentran las licitaciones derivadas de los ingresos publicitarios correspondientes a la explotación de las denominadas marquesinas o mupis, la señalítica urbana de carácter no institucional, parte de las vallas propiedad del Ayuntamiento, o simplemente la publicidad de los autobuses urbanos. "Estos son los pequeños detalles que dicen mucho de quien nos gobierna o desgobierna, pero desde Ciudadanos no estamos dispuestos a dejarlo pasar y seguiremos fiscalizando al gobierno local porque Jerez y los jerezanos no se lo merecen", zanjó Pérez.