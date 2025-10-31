Inksanit, una exposición en la que nada es lo que parece

Algunas de las obras que se pueden observar en la exposición.

Hasta el próximo domingo se puede visitar la exposición Inksanit, del artista afincado en Jerez Juan Panedas. Se trata de una colección de dibujos en blanco y negro de carácter temático y detallista y que esconden más de lo que se ve a simple vista. Es pues un ejercicio de agudeza visual e imaginación y por momentos interpretación personal de lo que se ve en muchos casos.

Inksanit es pues una colección de dibujos a bolígrafo, que narran conceptos y las imágenes que estos despiertan. "Nuestra mente funciona por asociaciones: algunas evidentes, otras subterráneas. Estas obras trazan esos caminos invisibles —de la intuición al sentido, del caos a la claridad— para que cada quien proyecte su propia lectura", explica el autor.

Varias creaciones de Juan Panedas.

Su nombre procede de la palabra inglesa Insane, "ese grano de locura que abre puertas", y también de sanar, cuyo significado en español es "crear para apaciguar, comprender, avanzar". A ello se le añade el vocablo británico Ink, "la tinta, materia bruta e indeleble que fija el instante".

Juan Panedas plantea pues un concepto, "dejo venir las imágenes que lo rodean, los vínculos visibles y los que se esconden. El trazo explora, estrecha, libera. Al final se crea un dibujo-mapa donde cada persona puede reencontrar sus propios caminos", explica.

Otra imagen de la muestra.

A primera vista el espectactador aprcia "tramas, texturas, repeticiones, símbolos, constelaciones de pequeñas escenas", a los que debe añadir su propia impronta o perspectiva, descubriéndole "detalles para recorrer, respiraciones a distancia. Nada es decorativo por azar, en realidad todo es una pista". Su intención no es otra que conseguir que una mirada a la obra "busque conexiones, y le dé un sentido al todo". A ello se une en ocasiones pequeños textos "que sólo son pistas, oa obra se completa con tus ojos", asegura.

Para Panedas "crear no es explicar. Es volver visible", una filosofía que consigue "trazo tras trazo, y así cartografiamos lo invisible".

La exposición se puede visitar en bar Bujío Jerez, situado en la plaza Cruz Vieja 3.