La innovación sube al pódium

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto se convirtió ayer en el mayor escenario de emprendimiento andaluz gracias a la celebración del Día de la Persona Emprendedora. La consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, presidió la entrega de premios que se concedieron en el marco de este evento, consolidado como el mayor encuentro de la comunidad sobre emprendimiento que organiza la Junta.

El objetivo de la convocatoria es propiciar el intercambio de conocimiento, el establecimiento de contactos y la generación de nuevas oportunidades de negocio y de innovación económica en Andalucía.

El delegado del gobierno andaluz en Cádiz, Juan Luis Belizón, subrayó en la inauguración del evento que "la propia dinámica que genera poner políticas que faciliten el emprendimiento hace que se genere una economía local, una economía cercana y que deja el resultado en el mismo territorio. Éste es el compromiso del gobierno de la Junta de Andalucía y ésta es la prueba. No es ninguna fantasía, es una auténtica realidad. Estamos muy satisfechos".

Cerca de 3.500 personas acudieron a la cita en el circuito, un dato que Belizón puso en valor: "Estamos satisfechos con la aceptación que ha tenido en Andalucía este evento. No sólo vamos a encontrarnos con emprendedores, sino también con empresarios, con alcaldes de la provincia... Es el compromiso unido de toda la sociedad para que el emprendimiento sea clave en el crecimiento económico".

Por su parte, el Secretario General de Conocimiento, Investigación y Universidad, José Roales, añadió que "esto entra dentro de un desarrollo de la valoración de la Junta de Andalucía sobre lo que es el emprendimiento, y que viene motivado por el desarrollo de una ley que la hemos aprobado el pasado mes de mayo". "La Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento sitúa a cualquier persona que quiera emprender como un derecho, no como un servicio que se presta desde la Junta. Este acto es el acto final del emprendimiento, es el resumen de muchos actos en los que se ha fomentado el emprendimiento. Andalucía se sitúa en el primer nivel de la industria de innovación tecnológica y social".

Un ejemplo de firma con mayor potencial de crecimiento y desarrollo es la jerezana Lesielle, que recibió el premio en la categoría 'Crea' de manos de Gálvez. Lesielle es una 'start-up' que ha creado una cosmética adaptativa que el propio consumidor puede cambiar en cualquier momento en función de sus necesidades, con sólo pulsar un botón.

La consejera también entregó el galardón en la categoría 'Consolida' a la firma almeriense Voss Flamenco internacional, dedicada al diseño personalizado y venta de vestidos flamencos. La empresa es un ejemplo de "excelente aprovechamiento" de las oportunidades que internet, las nuevas tecnologías y la internacionalización ofrecen a negocios "aparentemente modestos" pero bien localizados en nichos ventajosos, diferenciados y con un alto potencial de demanda global. Asimismo, el premio al municipio más emprendedor fue para Torremolinos y el reconocimiento al Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) más emprendedor ha sido para el Centro Estrategias Sevilla.

El público, en su mayoría emprendedores con edades comprendidas entre los 25 y los 45 años y procedentes de todas las provincias andaluzas, tuvo un año más la oportunidad de participar en un amplio y variado programa de actividades orientadas al desarrollo de una actividad profesional, así como de recibir asesoramiento sobre planes de empresa, marketing, incentivos, internacionalización y cualquier otro aspecto relacionado con la puesta en marcha o el desarrollo de un proyecto empresarial.

Para ello, tuvieron a su disposición a técnicos especialistas de Andalucía Emprende y de otras instituciones, entidades financieras y organismos relacionados con el emprendimiento, que mostraron las herramientas y productos necesarios para que un proyecto empresarial crezca y se consolide.

El Día de la Persona Emprendedora 2018 contó también con la participación de 156 ponentes expertos, entre los que destacaron Ana Alonso, presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias; Mariano Barroso, presidente del clúster Andalucía Smart City; Juan Lebrón, deportista y número 11 del ranking mundial de jugadores de pádel; y Juan Luis Cruz, presidente de la Red Andaluza de Robótica y Tecnología Educativa.

El evento tuvo también una amplia relación de actividades como rondas sobre movilidad, internacionalización, emprendimiento de mujeres, eficiencia energética, emprendimiento deportivo e innovación y tecnología.

Todas estas acciones estuvieron respaldadas con la participación de profesionales de reconocido prestigio en cada sector para abordar esos temas mediante la fórmula de 'debate a dos'. También se celebraron seis mesas redondas sobre emprendimiento en el ámbito del motor, eficiencia energética e innovación aplicada al medio ambiente, Big Data, robótica, desafíos en la industria aeronáutica y vehículos no tripulados y nuevos canales de venta. Asimismo, se organizaron nueve córner diseñados para favorecer la interacción y las sinergias entre los participantes de forma activa y donde se ha hablado de movilidad Smart City, realidad virtual, videojuegos y e-sport, transferencia I+D+i entre empresa y universidad o internacionalización. Unicaja volvió a apostar por esta iniciativa, "en su interés por contribuir a favorecer el espíritu emprendedor en Andalucía, e impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo".

La jornada se completó con una ponencia de Juan Verde, ex subsecretario de comercio del gobierno de EEUU, consultor político y ex asesor de campaña de Barack Obama, y que versó sobre innovación y el espíritu emprendedor como ventaja competitiva para fomentar el crecimiento de las empresas. Además, la jornada tuvo una zona de exhibición Pitlane, en la que 23 empresas mostraron vehículos tripulados y no tripulados, así como drones y robots.