El investigador jerezano Francisco Jordi, invitado a participar en las jornadas sobre la ciudad romana de Lacipo

El investigador jerezano Francisco Jordi Páez participará este sábado, 11 de octubre, en las jornadas de patrimonio Lacipo, 50 aniversario de las excavaciones dirigidas por Rafael Puertas Tricas (1975-76), que tendrán lugar en el Centro Cultural Blas Infante de Casares (Málaga). El numismata ofrecerá, a las 11,20 horas, la conferencia 'Las monedas de Lacipo (Casares, Málaga). Estado de la cuestión'.

Francisco Jordi Páez (Jerez de la Frontera, 1993) es investigador y numismata, estudiante de Geografía e Historia en la UNED. Su trabajo se centra en el estudio de la moneda antigua y medieval, especialmente en el suroeste peninsular. Colaborador en distintos medios de comunicación autonómicos, entre sus investigaciones puede destacarse la identificación de cecas púnicas en Lebrija, Tejada la Nueva y Mesas de Asta, así como el descubrimiento de la primera moneda cristiana de Jerez de la Frontera. Más recientemente, ha aportado una nueva lectura epigráfica sobre las monedas de Lascuta, abriendo nuevas vías de interpretación histórica.

Lacipo, ciudad romana

Se cumplen 50 años de la primera de las campañas de excavación dirigidas por Rafael Puertas Tricas en la ciudad romana de Lacipo (1975 y 1976), que permitieron documentar un recinto amurallado, tres decantadores de agua, los restos de un gran edificio de carácter público y una última fase de uso como necrópolis en época hispano-visigoda.

El yacimiento, localizado en el término municipal de Casares (Málaga), fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985 y, posteriormente, todo su entorno quedó protegido como Zona Arqueológica en 1996 (BOE núm. 172, de 17 de julio). Sin embargo, desde entonces no se han llevado a cabo actuaciones de conservación relevantes.

Las prospecciones realizadas en el marco de la Carta Arqueológica de Casares y sus revisiones posteriores (2010, 2013, 2025) permitieron identificar vestigios de gran interés, como tramos de su acueducto y últimamente la posible presencia de un teatro y un anfiteatro sobre la ladera oeste, extramuros de la ciudad.

Desde 2020, en colaboración con el Ayuntamiento de Casares, se trabaja en un plan de actuaciones destinado tanto a mejorar el estado de conservación del yacimiento —ubicado en terrenos de titularidad privada— como a impulsar nuevas investigaciones no invasivas que ayuden a confirmar la existencia de estos edificios de espectáculos. Los primeros resultados de estos trabajos se presentan en las Jornadas de Patrimonio de Casares.

Programa completo de las jornadas (11 y 12 de octubre)

Viernes 10 de octubre

16:45 Bienvenida y presentación

17:00 'El conocimiento del patrimonio arqueológico de Casares: Lacipo. Presentación de las jornadas', por Javier Martos

17:30 'Lacipo. 50 años de las excavaciones de 1975. Charla inaugural', por Pedro Rodríguez Oliva

18:15 Descanso

18:35 'De los asentamientos protohistóricos a la ciudad romana: el contexto previo a Lacipo', por José Suárez Padilla

19:05 'Revisión estratigráfica de las excavaciones de Rafael Puertas Tricas en Lacipo', por José María Tomassetti Guerra

19:35 Ruegos y preguntas

Sábado 11 de octubre

10:00 'Otros métodos de obtener información a priori en Lacipo: Exploración superficial del subsuelo no invasiva usando sensores remotos y geofísica', por Teresa Teixidó y Ástor Fernández Carballo

10:30 'Los edificios de espectáculos romanos en la Bética: Un contexto para Lacipo', por Alejandro Jiménez Hernández

11:00 Descanso

11:20 'Las monedas de Lacipo (Casares, Málaga). Estado de la cuestión', por Francisco Jordi Páez

11:50 'Conclusiones. De Lacipo a Casares: Historia de un paisaje', por Ildefonso Navarro Luengo

12:20 Ruegos y preguntas

Inscripciones

La inscripción es gratuita vía correo electrónico o por teléfono, facilitando nombre y teléfono de contacto.

Email: info@lacipo.com

info@lacipo.com Telf.: 679 186 966

Localización

Las Jornadas de Patrimonio tienen lugar en el Centro Cultural Blas Infante, en calle Villa, 159 (Casares, Málaga)