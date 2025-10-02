El IX Congreso Evangélico Andaluz se celebrará por primera vez en Jerez

El Palacio Villapanés ha acogido la presentación del IX Congreso Evangélico Andaluz, que se celebrará en Jerez, los próximos días 10 y 11 de octubre bajo el lema 'Transformando tu generación'. El acto ha contado con la participación del delegado de Cultura, Francisco Zurita y el presidente del Consejo Evangélico de Andalucía, José Manuel Marím.

Durante su intervención, Zurita ha trasladado el agradecimiento del Ayuntamiento al Consejo Evangélñico de Andalucía y a la Faternidad de Iglesias Evangélicas por haber elegido Jerez como sede de esta cita, que celebra por primera vez en la ciudad. El delegado ha subrayado que este encuentro representa "una oportunidad única para abrir espacios de reflexión y debate y al mismo tiempo dar a conocer a los asistentes la historia, la cultura y la hospitalidad de nuestra tierra".

También ha puesto en valor el compromiso social del Congreso, destacando actividades como el concierto flamenco benéfico, que destinará su recaudación a apoyar al pequeño Diego Ramos Carretero, paciente de atrofia muscular espinar. El delegado ha hecho especial hincapié en la relevancia de la conferencia 'El impacto de la Reforma de la Historia del Arte' que se celebrará el 9 de octubre, a cargo del historiador Manuel Luque, en los Claustros de Santo Domingo, con entrada libre hasta completar aforo.