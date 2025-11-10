Izquierda Unida eleva al Gobierno central la preocupación sobre el futuro de la Azucarera y el cultivo de la remolacha

Izquierda Unida, a través de sus diputados nacionales Toni Valero, Francisco Sierra y Engracia Rivera, muestra su preocupación al Gobierno central por el futuro del sector remolachero en Andalucía, tras el anuncio del cese de la actividad que hizo AB Azucarera con respecto a la planta situada en El Portal, siéndo ésta la única en Andalucía, y pregunta al Ministerio de Agricultura sobre las medidas urgentes que tiene previsto adoptar para evitar la desaparición del cultivo de remolacha y cómo planea garantizar las rentabilidad de las explotaciones ante la caída de precios y el aumento de los costes. Así como la estrategia nacional sobre el impacto en la soberanía alimentaria para reducir la dependencia de importaciones de azúcar en línea con favorecer nuestra soberanía alimentaria y la necesidad de impulsar un plan estratégico de la PAC para establecer ayudas específicas de apoyo a la remolacha.

Para Izquierda Unida, quien defiende un modelo de desarrollo endógeno que debe pasar por la reindustrialización y la diversificación económica, la desaparición de este cultivo pone en jaque nuestra soberanía alimentaria, además de reducir la biodiversidad, destruir empleo y abocarnos a la dependencia del turismo y el sector servicios como único motor económico. IU pone de manifiesto la importancia del cultivo de la remolacha como generador de empleo, que fija población a las áreas rurales, que tiene la cualidad de absorber una gran cantidad de CO2 y que, además, cuenta en la comarca del Bajo Guadalquivir la característica de cultivarse en secano, siguiendo el ciclo mediterráneo convirtiéndola en una interesante opción de cultivo para muchas explotaciones, aumentando su biodiversidad y rentabilidad.

En este sentido, la concejala de Izquierda Unida en Jerez, Violeta Márquez afirma que “nos encontramos ante un ataque directo a un modelo agrícola sostenible y generador de empleo en el medio rural, y para lo que aún estaríamos a tiempo de revertir”, como así han advertido también tanto las diferentes organizaciones agrícolas como la propia Junta de Andalucía.

La edil de IU asegura que “aunque la propia empresa haya desmentido en varias ocasiones que la planta no se va a cerrar, lo cierto es que para el año 2026 no va a haber cultivo de remolacha en la planta de Jerez” pese a que los agricultores del Bajo Guadalquivir habían preparado más de 4000 hectáreas para la siembra -superficie exigida por AB Azucarera para mantener abierta la planta en Jerez-, y “las especulaciones de la deslocalización siguen muy presentes y es algo que en Izquierda Unida nos preocupa”. Cabe recordar que en los últimos siete años se han cultivado una media de 7000 hectáreas y su producción se ha transformado en su totalidad en la planta de AB Azucarera.