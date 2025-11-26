El Ayuntamiento opta a más de 350.000 euros de la Junta de Andalucía para el programa de formación y empleo ‘Tradición Jerez’

El Ayuntamiento de Jerez opta a una partida de 352.000 euros por parte de la Junta de Andalucía para el desarrollo del ‘Proyecto Tradición Jerez’, un programa de formación en alternancia de doce meses de duración que está destinado a personas desempleadas mayores de 45 años.

Los participantes serán derivados por el Servicio Andaluz de Empleo y contarán con un contrato desde el comienzo de la iniciativa que pondrá en marcha la Delegación Municipal de Empleo en el Centro de Formación ‘El Zagal’.

Dividido en dos apartados, se establece un primer curso relacionado con ‘Operaciones auxiliares de servicios administrativos’ para la adquisición de competencias básicas de gestión administrativa y una segunda fase centrada en la habilitación para la docencia.

Esta subvención está contemplada en la propuesta provisional de resolución de la nueva edición del programa ‘Empleo y Formación’ que la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz acaba de publicar, dotado con más de nueve millones de euros para la provincia y la contratación de más de cuatrocientos ciudadanos.

La propuesta provisional planteada por la administración andaluza recoge veintisiete proyectos solicitados por un total de quince entidades provinciales y se trata de iniciativas enfocadas a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante programas formativos en alternancia con la práctica profesional.

En función de lo recogido en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, será objeto de subvención proyectos presenciales dirigidos a mejorar las posibilidades de inserción laboral de personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas, combinando formación específica y práctica profesional durante doce meses, con contrato desde el primer día y percepción del salario correspondiente al trabajo efectivo realizado.

La delegada de Empleo, Nela García, ha mostrado su satisfacción por el respaldo de la administración autonómica al proyecto presentado por la Fundación Pública Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Jerez y ha reafirmado “la utilidad de invertir recursos públicos en acciones que generan formación y empleo para combatir las cifras de paro, mejorar la cualificación y facilitar a los participantes el acceso al mercado laboral”.