Jerez busca su séptimo primer premio en la Lotería de El Niño

Los responsables de El Paraíso, administración que vendió los décimos premiados de la lotería de El Niño de 2025.

Andalucía, con 133.378.000 euros, es de nuevo la segunda región tras la Comunidad Valenciana (139.157.600 euros) que más dinero jugará en el Sorteo Extraordinario de El Niño de 2026 de este próximo martes, 6 de enero; en el que Loterías y Apuestas del Estado ha consignado para la comunidad autónoma un total de 666.890 billetes, de manera que cada andaluz jugará una media prevista de 15,47 euros, por debajo de la media nacional de 18,77 euros por persona en el conjunto de España.

En este sentido, según la información provisional de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), recogida por Europa Press, la región andaluza tiene consignados 133.378.000 euros frente a los 126.551.800 euros de la anterior edición de este sorteo, o sea casi siete millones de euros más que el año anterior.

También han aumentado los billetes desde los 632.759 billetes del anterior sorteo, cuando cada andaluz jugó una media de 14,77 euros; a 666.890 billetes, de manera esta vez que cada andaluz jugará una media prevista de 15,47 euros, frente a la media nacional de 18,77.

Por provincias, Sevilla se sitúa a la cabeza en cuanto a la venta de lotería para este sorteo, habiéndose consignado 28.881.400 euros, o sea 144.407 billetes. Le sigue Málaga con 26.857.600 euros y 134.288 billetes; Almería con 15.994.000 euros y 79.970 billetes, Jaén con 15.760.800 euros y 78.804 billetes, Granada con 15.585.200 euros y 77.926 billetes; Cádiz, con 13.898.200 euros y 69.491 billetes; Córdoba con 12.538.000 euros y 62.690 billetes; y Huelva con 3.862.800 euros y 19.314 billetes.

Jaén lidera el juego

A pesar de que las provincias de Sevilla y Málaga son las que más dinero juegan en el sorteo, por habitante, son los jiennenses los que más dinero juegan en el sors por persona; mientras que Huelva es la que menos se juega, con 7,24 euros por persona.

En Almería se gastan una media de 20,96 euros por persona; en Granada, 16,63 euros; en Córdoba, 16,24 euros; en Málaga, 15,15 euros; en Sevilla, 14,68 euros, y en Cádiz, 11,08 euros.

Sevilla, la ciudad andaluza más agraciada

El premio de El Niño, que este año reparte dos millones de euros por serie para el primer premio, 750.000 euros por serie para el segundo y 250.000 euros por serie para el tercero, ha caído tres veces en Almería capital y dos veces en El Ejido, Huércal-Olvera y Vera. En la provincia de Cádiz, el primer premio se ha repartido dos veces en la capital, tres en Algeciras, seis en Jerez de la Frontera y dos en La Línea de la Concepción y Vejer de la Frontera.

En el resto de Andalucía, Córdoba capital ha recibido el premio dos veces, Granada capital seis, Huelva una, Jaén tres y Linares y Úbeda dos cada una. Asimismo, Málaga capital ha sido agraciada seis veces, Torremolinos dos y Sevilla capital once, convirtiéndose en la ciudad andaluza más favorecida por el sorteo.

Este sorteo está conformado por 55 series de 100.000 billetes a 200 euros por serie, o sea 20 euros por décimo; con una emisión total que asciende a 1.100 millones de euros y en la que se destinan a premios el 70 por ciento de la emisión, es decir 770 millones de euros.

Por comunidades autónomas

Por comunidades autónomas, donde más lotería de El Niño se ha vendido previsiblemente es en la Comunidad Valenciana (139,2 millones de euros consignados), seguida de Andalucía (133,4 millones de euros), la Comunidad de Madrid (124,9 millones de euros), Cataluña (104,1 millones de euros), Castilla y León (71,7 millones de euros), Galicia (53,2 millones de euros), País Vasco (53,1 millones de euros), Castilla-La Mancha (45,3 millones de euros), Murcia (32,8 millones de euros), Asturias (31,6 millones de euros), Aragón (31,6 millones de euros) y Canarias (30,5 millones de euros).

Por el contrario, los que menos lotería de 'El Niño' tienen consignada son Ceuta (316.800) y Melilla (379.200 euros), seguidas de Navarra (8,8 millones de euros), La Rioja (9,1 millones de euros), Baleares (11,4 millones de euros), Cantabria (14,4 millones de euros) y Extremadura (15,9 millones de euros).