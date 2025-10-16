Jerez celebra este jueves 16 el Día de la Banderita

La Asamblea local de Cruz Roja en Jerez celebra hoy, jueves 16 de octubre, el Día de la Banderita, con el lema ‘Explorando el Corazón de Cruz Roja’, una jornada solidaria que ha llevado a la calle la actividad diaria de la Organización para mostrar a la ciudadanía la diversidad de proyectos que se desarrollan en la localidad. La celebración, en el entorno del Gallo Azul y la Calle Larga, se ha complementado con otras acciones de sensibilización, participación y colaboración a lo largo del mes de octubre y noviembre, con el apoyo de centros escolares, empresas y entidades deportivas.

De este modo, desde las 10.00 y hasta las 14.00 horas, personal y voluntariado de Cruz Roja han organizado actividades y mesas informativas para dar a conocer de forma didáctica e interactiva la labor que se realiza en Jerez con los distintos colectivos a los que la organización apoya cada día.