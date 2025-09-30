Jerez se despide de septiembre con intervalos nubosos y 28º de máxima

Jerez de la Frontera y su campiña se despiden del mes de septiembre este martes día 30 con otra jornada de tiempo inestable en la que predominarán intervalos nubosos aunque con escasas posibilidades de lluvia.

De hecho, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología en su pronóstico diario publicado en su página web, las opciones de precipitaciones a esta hora de la mañana se reducen al 30% y en las horas centrales del día, en la que tendremos cielos poco nubosos.

La predicción contempla además que por la tarde se retiren las nubes dejando cielos despejados. Las temperaturas máximas irán en ligero aumento con respecto a la jornada anterior y hoy alcanzarán los 28º. Las mínimas se mantendrán en torno a los 14º.

Soplarán vientos flojos de componentes norte por la mañana y rolarán moderados a suroeste a partir del mediodía con rachas máximas de 10 kilómetros por hora. Por la tarde noche cambiarán a dirección sur.

El temporal cede pero Baleares y C.Valenciana están en aviso por lluvia

El fuerte temporal de lluvias, que ha azotado el Mediterráneo las ultimas horas, comienza a remitir aunque todavía mantiene el aviso naranja (riesgo importante) en la Comunidad Valenciana y en el archipiélago balear por precipitaciones que podrían acumular entre 50 y 80 litros por metro cuadrado en una hora, informa la Aemet en su web.

En las Islas Baleares continúa activo el aviso naranja por tormentas y fuertes lluvias en Ibiza, Formentera y Mallorca, donde se prevén hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora o alrededor de 120 litros en 12 horas; En la isla de Menorca, la alerta es amarilla (riesgo) por tormentas y precipitaciones que podrían alcanzar los 20 litros en una hora.

La Comunidad Valenciana mantiene también el nivel naranja en las provincias de Alicante y Valencia, donde se esperan tormentas y lluvias intensas que pueden dejar entre 60 y 80 litros por metro cuadrado en una hora o entre 100 y 140 litros en 12 horas.

Según la Aemet, el aviso naranja finalizará en la Comunidad Valenciana a las 12:00 horas peninsular y en Baleares a las 15:00 horas peninsular.

Con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.