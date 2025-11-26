Jerez Digital 2025 cierra con récord de participación con más de 400 asistentes entre los dos días de evento
La cita consolida a Jerez como un punto de encuentro imprescindible dentro del calendario del sector de la innovación y del audiovisual
Inaugurada la Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías ‘Jerez Digital’ 2025
La IV Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías ‘Jerez Digital 2025’ cerró batiendo su récord de asistencia al recibir a más de 400 profesionales y amantes del sector audiovisual entre los dos días de evento. En la primera jornada, que transcurrió en el Museo de la Atalaya, se dieron cita más de 300 asistentes y en la segunda jornada, celebrada en el Coworking Cultura y Empresa, y dedicada a talleres, se sobrepasó el centenar de asistentes entre los dos interesantísimos talleres impartidos por el cineasta Paco Torres, que enseñó a realizar un spot publicitario de cero con herramientas de Inteligencia artificial y Ángel Urbina, cofundador de Iralta Films, que acercó a los asistentes al universo de la producción virtual, la VR y las narrativas inmersivas. De esta forma Jerez se consolida como un punto de encuentro imprescindible dentro del calendario del sector de la innovación y del audiovisual.
El evento se completó con una primera jornada, celebrada en el Museo de la Atalaya -que contó con la inauguración del presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, Javier Sánchez Rojas, y de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo-, que fue escenario de una intensa jornada donde se celebraron dos ponencias, a cargo de Carlos Antón, director de desarrollo de Negocio de EGEDA, y del divulgador de IA Santiago Cosme, y cuatro mesas redondas que reunieron a especialistas nacionales, grandes productoras y empresas tecnológicas y una mesa final homenaje al Cine en Jerez, protagonizada por Piluca Querol, directora de la Andalucía Film Commission; María del Mar Carrasco, directora de la Jerez Film Office; y los cineastas Rafa Caballero y Fede Lozadillas, jerezanos de proyección internacional muy vinculados a rodajes realizados en la ciudad y la provincia.
La feria contó con una ambiciosa zona expositiva en la que estuvieron presentes grandes empresas nacionales del audiovisual como EGEDA, CREA SGR, TBS, Iralta o regionales como el Clúster LAND, Canal Sur Media o Foro de Mujeres Ciberlíderes compañías tecnológicas como Controlnet, Nexur, Omnilink o CITED, y empresas de sostenibilidad e innovación como The Zerostage, OCA Global u Omawa 360, junto a otras organizaciones del ecosistema digital y audiovisual y un Innovation Corner donde más de 10 empresas jerezanas pudieron presentar sus productos y servicios a los asistentes.
Esta Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías ‘Jerez Digital 2025’, está organizada por la Cámara de Comercio de Jerez con la financiación del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico dentro del Programa DipuActiva de la Excelentísima Diputación de Cádiz y, la colaboración del Ayuntamiento de Jerez
