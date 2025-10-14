‘Jerez Educa’, una renovada y completa oferta municipal

Todos los centros educativos del término municipal de Jerez tienen a su alcance una nueva edición de los programas educativos contemplados en el catálogo ‘Jerez Educa 2025-2026’, unos recursos que desde la Delegación municipal de Educación, Formación Profesional y Universidades se han renovado y ampliado para ofrecer una variada formación alternativa a los alumnos y alumnas de la ciudad.

El compromiso con la educación del gobierno local se plasma en una estrategia que es el resultado de una gestión transversal entre diferentes áreas municipales y un contacto permanente con la comunidad educativa para atender sus demandas e intereses temáticos. Además, ‘Jerez Educa’ es un ejemplo de colaboración de los sectores público y privado, contando con la cooperación de 55 entidades y empresas colaboradoras.

El programa desarrollado para el actual curso académico contiene 30 nuevas actividades relacionadas con los ámbitos de la cultura, la inclusión y la orientación profesional, ofreciendo de manera global 137 iniciativas que abordan distintas esferas del conocimiento. El objetivo que se persigue con estas propuestas complementarias es enriquecer las materias que, de manera reglada y curricular, se imparten en clase y formar a estudiantes con una preparación integral y completa. En esta ocasión, los programas educativos mantienen opciones que son muy demandadas y que están ligadas con la historia y el patrimonio, e incluyen propuestas innovadoras en valores, sensibilización e inclusión social, entre las que destacan ‘Coloreando vidas’ o ‘Skate inclusivo en la Bodega Skate Center’.

En línea con la candidatura de Jerez a ‘Capital Europea de la Cultura en 2031’, se ha dado un fuerte impulso al arte, la música y el teatro con acciones como ‘Navidad con Flamenkolé’ y ‘Te cambio un poema’.

Otras parcelas que también se ven reforzadas son la orientación profesional, con un bloque íntegramente organizado por la Delegación de Juventud; la educación para la igualdad y la salud, que defiende la diversidad cultural; y la sostenibilidad, con nuevas actividades centradas en el respeto por el medio ambiente y el cuidado del Río Guadalete. En este sentido, los hábitos saludables se detienen también en la alimentación, con vistas al Mercado Central de Abastos para que el alumnado se familiarice con los productos de venta directa y naturales.

De igual manera, esta oferta educativa pone el foco en las familias y en los profesionales de la educación, posibilitando su participación en talleres como ‘Sin etiquetas, sin odio’ y ‘Madres y padres creando vínculos seguros’. Incluso los programas de ‘Educación Vial’ se renuevan con ‘El camino escolar’, que se desarrollará en el recientemente reformado Parque de Educación Vial.

Este documento se plantea como una herramienta poderosa para que el alumnado encuentre estímulos para crecer personalmente, adquirir habilidades, despertar la curiosidad y formar parte de una sociedad futura más crítica, solidaria e implicada. Este trabajo conjunto defiende principios esenciales tal y como como recoge su lema: ‘Jerez Educa en Cultura, respeto, igualdad, sostenibilidad, salud y amistad’.