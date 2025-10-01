Jerez estrena el mes de octubre con intervalos nubosos y 31º de máxima

Jerez de la Frontera y su campiña estrenan el mes de octubre este miércoles día 1 con intervalos nubosos que podrían dejar precipitaciones aunque, de producirse, serían de forma débil y muy dispersa.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología en su parte diario publicado en su página web reduce las posibilidades de lluvia en nuestra ciudad a un 30% y acotadas a las horas centrales de la jornada.

La mayor parte del día se caracterizará hoy por la presencia de cielos poco nubosos.

Por su parte, las temperaturas máximas se mantendrán en torno a los 31º mientras que las mínimas oscilarán en los 16º.

Mientras, los vientos soplarán variables moderados de nordeste durante la primera mitad de la jornada y de oeste a partir de mediodía. Las ráfagas se irán debilitando conforme avance el día hasta quedar en calmar por la tarde y durante toda la noche.

Mañana jueves 2 de octubre tendremos en Jerez tiempo estable con predominio de cielos despejados y soleados con valores parecidos a los de hoy, es decir, 31º de máxima y 17º de mínima.

El tiempo en Andalucía

Meteorología anuncia para este miércoles en Andalucía cielos con intervalos nubosos y chubascos ocasionales, más probables e intensos de madrugada en el litoral mediterráneo.

Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes en la costa granadina, y por la tarde en las sierras Béticas, habrá brumas matinales y las temperaturas mínimas sufrirán ligeros cambios, con máximas en ascenso.

Los vientos soplarán flojos a moderados de levante en el litoral mediterráneo y en la provincia de Cádiz y en el resto serán flojos variables, soplando ocasionalmente moderados de componente sur por la tarde.

Mañana se prevén intervalos de cielos nubosos en la vertiente mediterránea y las sierras Béticas, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, y en el resto cielos poco nubosos, las temperaturas seguirán sin cambios o localmente en ascenso.

Los vientos soplarán flojos a moderados de levante en el litoral mediterráneo, con intervalos fuertes en el Estrecho y en el resto, flojos variables, con intervalos moderados de componente sur en el interior por la tarde.

Chubascos en el Mediterráneo y Baleares

Hoy predominará la estabilidad en gran parte del país aunque el área mediterránea continuará bajo la influencia de una vaguada fría en altura y relativa inestabilidad si bien esta será menos adversa que en fechas previas.

Según ha indicado la Agencia Estatal, en los litorales catalanes, los del sureste, en las islas Baleares, Alborán y Estrecho se esperan intervalos nubosos con posibles chubascos ocasionales, que serán más probables, abundantes y con alguna tormenta aislada en el entorno de cabo de Palos, con tendencia general a remitir.

Para el resto de la península se esperan cielos poco nubosos o despejados, con nubes bajas y nieblas matinales en el centro este y zonas de los tercios norte y sureste y se formarán, además, nubes de evolución con posibles chubascos dispersos en la mitad sur peninsular y en el este de Cataluña, que serán más probables e intensas en las sierras del sureste.

En las islas Canarias, el parte apunta a la probabilidad de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de precipitaciones débiles en medianías e intervalos nubosos en el resto.

Las temperaturas máximas irán en aumento en gran parte de la península, con pocos cambios en Andalucía, nordeste y archipiélagos mientras que no se contemplan grandes cambios en general para las mínimas, con aumentos en la mitad oeste peninsular y descensos en la este. También habrá, según esto, heladas débiles aisladas en cumbres del Pirineo.

La Aemet ha avisado de que soplarán vientos moderados de componente este en Alborán; moderados de componente norte en el área mediterránea oriental, en el entorno del mar Balear y habrá probables intervalos de fuerte en Ampurdán y Menorca.

En las islas Canarias el viento irá de flojo a moderado de componente este y, en zonas altas, suroeste.