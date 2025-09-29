El jerez, en nuevas series televisivas de actualidad

El vino de Jerez vuelve a estar de actualidad, esta vez gracias a su inesperada pero notable presencia en cuatro nuevas series televisivas —dos británicas y dos españolas— disponibles en distintas plataformas, tanto en abierto como de pago. En todas ellas, el vino jerezano se convierte en un elemento de identidad de los personajes, la bebida que acompaña sus confidencias, sus pasiones y sus secretos.La miniserie británica Escandalosas (Outrageous), compuesta por seis episodios y emitida por Movistar Plus+, nos traslada a la tormentosa década de 1930, al mundo frívolo y decadente de la alta sociedad británica. La trama recrea las vidas reales de las seis hermanas Mitford —hijas del segundo barón Redesdale y su esposa Sydney Bowles—, cuyas aventuras y controversias marcaron titulares en la prensa internacional. Entre los escándalos, los amores imposibles y las tensiones políticas, el jerez se convierte en símbolo de refinamiento y refugio emocional. En el segundo episodio, Nancy Milford, interpretada por Bessie Carter, confiesa a una amiga entre risas y resignación: “Drinking sherry all day.” (“Beber jerez todo el día”). Un guiño que confirma la larga relación entre el vino de Jerez y el universo aristocrático británico.

Del Londres de entreguerras pasamos al Dublín de 1868 con La casa Guinness (House of Guinness), una producción de Netflix de ocho episodios ambientada en la Irlanda de la era victoriana. La serie sigue las intrigas familiares tras la muerte del patriarca de la célebre dinastía cervecera. Entre tensiones y secretos, el jerez aparece en el quinto capítulo, cuando la Tía Agnes —interpretada por Dervla Kirwan— disfruta sin mesura de una generosa copa del vino andaluz. Una aparición breve pero significativa, que recuerda la presencia del jerez en las casas acomodadas de la época.

Serie 'La casa Guinness'.

En el ámbito español, el vino de Jerez también cobra protagonismo en dos producciones recientes.

Por un lado, la serie de Netflix Manual para señoritas, ambientada en el Madrid galdosiano de la década de 1880, nos traslada a los años de la Restauración alfonsina. En su sexto episodio, Pedro Mencía —interpretado por Tristán Ulloa—, ante una situación de tensión, pronuncia la frase que refleja la elegancia y el poder evocador del vino jerezano: “Necesito un trago de jerez para calmar los nervios.”

Por otro, RTVE ha estrenado La frontera, un thriller ambientado en la España de 1987, donde un grupo disidente de la banda terrorista ETA planea un atentado en París. En el segundo capítulo, un intermediario ofrece vino de Jerez a los personajes interpretados por Enrique Guaza (Jon Olaberria) y Rebeca Matellán (Edurne Urkiola). Sin embargo, el gesto de cortesía termina de la peor manera posible, aportando tensión dramática a la escena.

El investigador y colaborador de Diario de Jerez, José Luis Jiménez García, que ha documentado estas nuevas apariciones del vino jerezano en series de ficción, dentro de su trabajo sobre la presencia del jerez en este tipo de producciones audiovisuales, se pregunta: “¿Quién puede superar esta publicidad gratuita para nuestro vino?”.

El jerez no solo sigue vivo en las bodegas y en las mesas, sino también en la pantalla, como símbolo de elegancia, historia y universalidad.