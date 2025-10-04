Jerez se marca como objetivo impulsar y proteger la industria del caballo

El Ayuntamiento ha encargado la redacción de un estudio y de un Plan de Actuaciones Estratégicas para impulsar el desarrollo de la industria del caballo en Jerez. El contrato para la elaboración de estos trabajos ha sido adjudicado por la junta de gobierno local a la empresa Oxer Sport, S.L. por importe de 18.101,60 euros.

El delegado de Cultura y Grandes Eventos, Francisco Zurita, ha recordado que en la última reunión de la Mesa Institucional del Caballo se abordó "la necesidad de estudiar la implementación de nuevas actuaciones y actividades para reactivar y consolidar a Jerez como Capital del Caballo, generando nuevas fórmulas que aporten un mayor dinamismo y presencia a una de las señas de identidad de Jerez, como es el mundo ecuestre".

En este sentido, y tal y como ha reseñado Zurita, “durante esta reunión acordamos la conveniencia de diversificar la oferta y ampliar la programación de actos relacionados con el caballo, de tal manera que ésta no se limitase a la organización de concursos hípicos durante la Feria. Así, pues, hubo un consenso generalizado en torno a la idea de definir un programa hípico anual, rompiendo la estacionalidad turística y haciendo de este sector un verdadero motor económico para la ciudad”.

De igual manera, el responsable municipal ha recordado que, durante la Asamblea General de la Red de Ciudades Europeas del Caballo (Euro Equus) que se celebró el pasado mes de mayo en Jerez, la alcaldesa, María José García-Pelayo, refrendó su compromiso con la industria ecuestre y su apuesta por la promoción y protección de todo un referente histórico y cultural de la ciudad. Como ejemplo, la regidora hizo alusión a medidas ya adoptadas por el gobierno local o aquellas que están en marcha, como el relanzamiento de la propia Euro Equus, la recuperación de la Mesa del Caballo, o las negociaciones sobre las instalaciones del Depósito de Sementales, además de la redacción del presente Plan y las propuestas de elaboración de una programación ecuestre anual para la ciudad.

El informe de consultoría encargado tiene como objeto la realización de un estudio y de un Plan de Actuaciones Estratégicas para fomentar el desarrollo del sector ecuestre en Jerez, incorporando un diagnóstico, con su correspondiente hoja de ruta y una propuesta de calendario anual. La entrega de estos trabajos está prevista para el mes de diciembre.