Jerez participa en el foro 'Greencities', un espacio para construir ciudades más sostenible

Jaime Espinar y Belén de la Cuadra, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética, Jaime Espinar, y la delegada de Vivienda, Urbanismo, Parques Empresariales y Ordenación del Territorio, Belén de la Cuadra, han participado en el foro 'Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility' que se está celebrando hasta este jueves en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Este evento, impulsado por el Ayuntamiento de Málaga, cuenta con la participación de más de 200 empresas y entidades, muchas de las cuales presentan novedades para incorporar a los servicios urbanos de los territorios.

Espinar se ha referido a este evento como “un espacio de referencia donde se comparten experiencias y proyectos para construir ciudades más sostenibles, innovadoras y humanas”. Ha señalado que “estas jornadas son una oportunidad para aprender, compartir y tejer alianzas que nos ayuden a seguir transformando nuestra ciudad hacia un futuro más verde, conectado y habitable”.

Ha incidido en que “desde el gobierno municipal, seguimos trabajando para impulsar un modelo urbano que apueste por la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la mejora de los servicios públicos, siempre con el ciudadano en el centro”.