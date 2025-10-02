Jerez participa en el foro 'Greencities', un espacio para construir ciudades más sostenible
Espinar destaca que el evento permite al gobierno local "seguir transformando nuestra ciudad hacia un futuro más verde, conectado y habitable"
El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética, Jaime Espinar, y la delegada de Vivienda, Urbanismo, Parques Empresariales y Ordenación del Territorio, Belén de la Cuadra, han participado en el foro 'Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility' que se está celebrando hasta este jueves en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Este evento, impulsado por el Ayuntamiento de Málaga, cuenta con la participación de más de 200 empresas y entidades, muchas de las cuales presentan novedades para incorporar a los servicios urbanos de los territorios.
Espinar se ha referido a este evento como “un espacio de referencia donde se comparten experiencias y proyectos para construir ciudades más sostenibles, innovadoras y humanas”. Ha señalado que “estas jornadas son una oportunidad para aprender, compartir y tejer alianzas que nos ayuden a seguir transformando nuestra ciudad hacia un futuro más verde, conectado y habitable”.
Ha incidido en que “desde el gobierno municipal, seguimos trabajando para impulsar un modelo urbano que apueste por la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la mejora de los servicios públicos, siempre con el ciudadano en el centro”.
