Jerez se presenta como "destino turístico innovador y competitivo" que "apuesta por la excelencia y la sostenibilidad" en el III Foro de Turismo, en Cádiz

El teniente de alcaldesa y delegado de Turismo y Proyección Turística, Antonio Real, ha participado en el III Foro de Turismo organizado por Tribuna de Andalucía bajo el título de ‘Presente y futuro del Turismo en Cádiz’ y celebrado en el hotel Cádiz Bahía. Se trata de un encuentro clave donde se analizaron los retos y oportunidades del sector turístico en la provincia y en el que se debatió sobre su desarrollo económico, cultural y social de la mano de expertos y representantes institucionales. En concreto el teniente de alcaldesa participó en la segunda mesa redonda técnica junto al alcalde de La Línea, Juan Franco, y los delegados de Turismo de los ayuntamientos de Arcos y Tarifa, Nieves Huertas y Jorge Benítez, respectivamente.

Real argumentó cómo la ciudad está de moda en términos turísticos destacando los buenos resultados que la colaboración público-privada está logrando para cimentar y mejorar la industria turística local. En ese sentido el teniente de alcaldesa refirió el papel fundamental que la Mesa del Turismo está ejerciendo como órgano en el que están presentes todos los actores involucrados en esta industria siguiendo una hoja de ruta marcada por el Plan Estratégico.

“Se trata de una clara apuesta de Jerez por un modelo de desarrollo turístico innovador, que refleje su compromiso con los pilares estratégicos que determinan la competitividad del destino turístico presentando un plan de acción que recoge las diferentes propuestas y estrategias a desarrollar”, ha dicho el teniente de alcaldesa. Un documento destinado a afianzar el desarrollo del destino y su posicionamiento en los diferentes mercados con el objetivo de que impulse la consolidación del turismo como uno de los principales motores de desarrollo económico a nivel local y posicione a Jerez como un destino turístico de primer nivel "que apuesta por la excelencia y la sostenibilidad".

Igualmente, durante su intervención el teniente de alcaldesa compartió los proyectos en los que la ciudad está inmersa destacando especialmente la candidatura de Jerez a Capital Española de la Gastronomía (a la espera de conocer la decisión del jurado que se sabrá este próximo 17 de octubre) que cuenta con el respaldo contundente del sector empresarial y social. Antonio Real defendió la apuesta que se ha hecho desde el Consistorio por potenciar el turismo enogastronómico gracias a esta iniciativa que pretende poner en valor el potencial de Jerez para impulsar el desarrollo y la innovación en ese ámbito.