Jerez da el relevo del encendido del alumbrado navideño a Cádiz, El Puerto y San Fernando

Jerez de la Frontera encendió su alumbrado de Navidad el pasado viernes 21 de noviembre con un tremendo éxito de asistencia de público en una ceremonia amenizada de forma espectacular por el grupo de Luis de Perikín.

Ahora, la ciudad de Jerez, dará el relevo de la bienvenida a la Navidad de 2025 a decenas de ciudades andaluzas que este fin de semana ha programado el encendido de su alumbrado navideño, como son los casos en nuestra provincia de, Cádiz, El Puerto de Santa María y San Fernando.

Encendido del alumbrado navideño en Cádiz

En Cádiz capital, el alumbrado navideño se inaugurará este viernes a las 19:00 horas en la plaza de San Juan de Dios, en un acto que tendrá como protagonista a la bailaora y coreógrafa gaditana María Moreno.

Como recordamos antes, la primera ciudad de la provincia en estrenar la Navidad fue Jerez, que encendió sus luces el pasado viernes, dando así el pistoletazo de salida a sus tradicionales zambombas.

Encendido del alumbrado navideño en El Puerto de Santa María

También El Puerto de Santa María celebrará este viernes el acto oficial de encendido del alumbrado. La cita arrancará a las 18:30 horas en la Plaza de la Noria con la tradicional Cabalgata de la Estrella, encabezada este año por Ruth Amaya.

El desfile recorrerá varias calles del municipio hasta llegar a la Plaza Isaac Peral, donde, en torno a las 19:30 horas, se llevará a cabo el encendido oficial presidido por el alcalde, Germán Beardo, junto a la Estrella anunciadora.

Encendido del alumbrado navideño en San Fernando

La Isla de San Fernando, por su parte, se iluminará el sábado, siendo la artista Nía, acompañada por la alcaldesa, Patricia Cavada, la responsable de accionar el encendido en un acto que incluirá un concierto especial y un espectáculo infantil previo, dando así comienzo a la programación navideña de la ciudad.

Jerez la más tempranera, Almería y Cordóba, las más tardías

Andalucía se prepara este fin de semana para dar la bienvenida a la Navidad de 2025, y uno de los actos más representativos de esta esperada temporada festiva es el encendido del alumbrado navideño con el que cada ciudad marca el inicio de las celebraciones. La mayoría de las capitales andaluzas activarán sus luces este mismo fin de semana, a excepción de Almería y Córdoba, que esperarán al primer fin de semana de diciembre.

Almería

La capital almeriense pulsará el botón del encendido durante la tarde-noche del viernes 5 de diciembre, en un acto previsto en la Plaza de la Catedral. Este año, el alumbrado contará con un nuevo túnel de luces acompañado de un espectáculo que se ofrecerá en tres pases diarios.

La iluminación navideña quedará limitada en el Paseo de Almería debido a las obras de peatonalización de la principal arteria de la ciudad, aunque el avance de los trabajos podría permitir finalmente la ornamentación de la Puerta de Purchena con un nuevo carrusel. A esto se sumará un nuevo espectáculo en el Parque Nicolás Salmerón y la Feria de Navidad ubicada en el Puerto de Almería, entre otros atractivos.

Córdoba

Por otro lado, Córdoba capital encenderá su iluminación navideña el próximo martes 2 de diciembre. Este año, la ciudad contará con más de dos millones de puntos de luz, nuevos motivos decorativos y la vuelta del espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde, estrenado el pasado año y conocido por simular un cielo estrellado.

Este espectáculo está compuesto por 21 pórticos completos que conforman un túnel sostenido por una estructura de postes de doce metros de altura y 5,5 metros de anchura. En total, integra 487.551 puntos de luz LED de bajo consumo distribuidos entre el propio túnel y los magnolios que lo flanquean.

Granada

Además, la capital granadina encenderá este sábado su iluminación navideña, dando así la bienvenida oficial a una de las épocas más esperadas del año. Las calles de Granada volverán a llenarse de luz, color y ambiente festivo, siguiendo la línea iniciada el pasado año, cuando el encendido se adelantó respecto a la tradicional fecha, más próxima al puente de la Constitución y la Inmaculada.

Huelva

De igual forma, la capital onubense dará la bienvenida a la Navidad este viernes con su tradicional encendido del alumbrado, un acto muy esperado que este año coincidirá con la celebración del 'Black Friday'. El encendido, previsto a partir de las 17,00 horas en la plaza de la Constitución, iluminará la ciudad con 2.800.000 luces LED. Tras ello, tendrá lugar la primera nevada artificial programada y, a continuación, el estreno de los nuevos espectáculos de música sincronizada con la iluminación navideña.

Málaga

La ciudad de Málaga también encenderá este viernes su alumbrado navideño. En esta ocasión, el Ayuntamiento ha elegido a los artistas de 'Imagine' para accionar el botón que marcará el inicio oficial de la Navidad en la capital. La emblemática calle Larios volverá a ser el epicentro del espectáculo, estrenando un nuevo diseño lumínico bajo el nombre 'Natividad de luz'. En total, más de 2,7 millones de puntos de luz LED iluminarán el Centro Histórico y los enclaves más destacados de la ciudad.

Sevilla

Por último, Sevilla capital dará la bienvenida a la Navidad este sábado con el encendido de su alumbrado navideño. Este año, la Avenida de la Constitución incorporará 32 árboles luminosos, convirtiéndose en la primera ocasión en la que la ciudad contará con decoración navideña instalada a ras de suelo. Estos árboles, de 7,5 metros de altura, irán acompañados de las tradicionales colgaduras de la avenida, que en esta edición serán nuevas.