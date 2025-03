Jerez por la Vivienda llama a la participación el 8-M: "La crisis habitacional tiene rostro de mujer y de migrante"

Jerez por la Vivienda anima a toda la ciudadanía a participar en la manifestación del Día de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo, convocada por Marea Violeta Jerez a las 12 en la Plaza del Arenal. Antes, a las 11 horas, participarán en la lectura de su manifiesto, donde reivindicarán que “el derecho a techo es una demanda feminista”.

Desde la asamblea destacan que “en los últimos años, el feminismo ha hecho una revolución en el Estado español y ha conseguido poner los cuidados en el centro. Ahora sabemos que es en esos lugares que se consideran privados donde se reproduce y sostiene la vida. Y nuestra vida y la de muchísimas mujeres está siendo atacada”.

El colectivo recalca que “la crisis habitacional tiene rostro de mujer y de migrante. Ocho de cada diez hogares monomarentales están encabezados por mujeres, muchas de ellas migrantes y sin papeles, que deben enfrentarse a desalojos y continuas subidas del alquiler. Las mujeres encabezan las listas de paro, tienen menos ingresos medios, cobran pensiones más bajas y sufren trabajos más precarios, sobre todo en el sector de cuidados, muchas veces invisibilizado y menos valorado”.

Desde Jerez por la Vivienda no dudan en señalar a los "culpables" de esta situación: “Tenemos claro quiénes son los responsables: en primer lugar, rentistas y especuladores, entre los que cada vez tienen más peso los fondos buitre, que han comprado un ingente número de viviendas sociales que, irresponsablemente, algunas administraciones públicas han puesto a la venta. Pero también los políticos que no implementan medidas para frenar esta espiral especulativa, como nuestra alcaldesa, María José García-Pelayo, que podría haber declarado Jerez zona tensionada para el turismo y limitar los alquileres, pero aún no lo ha hecho. Mientras, sigue vendiendo suelo público al turismo y especuladores. Moreno Bonilla, que debería estar incentivando la vivienda social en Andalucía, donde hay índices enormes de pobreza, solo le preocupa impulsar el turismo y el pelotazo urbanístico. Y, por último, el Gobierno central: nos gustaría saber a qué espera Pedro Sánchez para poner fin a esta situación y hacer una ley que de verdad baje los alquileres de una vez”.

Desde el colectivo advierten que “quienes se enriquecen a costa de la vivienda están especulando con nuestras vidas y los gobiernos capitalistas son cómplices de ello”. Por ello, llaman a todas las mujeres y al resto de la ciudadanía a sumarse a la lucha por la vivienda desde una perspectiva interseccional, entendiendo que garantizar el derecho a una vivienda digna es esencial para el sostenimiento de la vida.