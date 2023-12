La niña jerezana Daniela García-Uvero presenta su libro 'El Zoolóquico'

El palacio de Villapanés acogerá este martes, 26 de diciembre, a las 19 horas, la presentación del libro 'El Zoolóquico' (Editorial Babidibú), de Daniela García-Uvero Enríquez. La obra está ilustrada por Lalita.

Emily es una pequeña elefanta que está dispuesta a salvar este zoo tan peculiar. No será una tarea fácil, pero gracias a su valor y generosidad, no se rendirá, y aunque sabe que a veces las cosas no salen como uno espera, es consciente de que siempre debemos luchar por aquello que creemos. Si os gustan las aventuras, los bocatas de moscas fritas y queréis conocer a los 'humanchés', no dudéis en adentraros en este zoo loquito.

Daniela García-Uvero Enríquez tiene 9 años, le gusta leer y escribir historias. Durante casi un mes, se puso a pasar a papel una aventura que ella se había imaginado, poco a poco, cada día, hasta que escribió el cuento. "Nos gustó mucho y enseguida lo mandamos a una editorial, que decidió publicarlo", cuenta Sonia, la madre de la pequeña. El libro se hizo realidad y ya está en las librerías.