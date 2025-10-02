La jerezana Aurelia María Romero Coloma indaga en la vida y la obra del pintor noruego Edvard Munch

La abogada e historiadora jerezana Aurelia María Romero Coloma acaba de publicar tres ensayos. El primero de ellos, del ámbito jurídico, se titula 'El deber de velar por los hijos' y se ancla en el Derecho de Familia y en la obligación que tienen los progenitores de velar por los hijos menores de edad, así como por aquéllos que no sean plenamente capaces por sí mismos, aunque hubieren alcanzado la mayoría de edad legal. La prestigiosa Editorial Dílex (Madrid) ha apostado por este nuevo libro, dentro de su elenco de publicaciones, por su interés tanto a nivel teórico, como práctico.

El segundo ensayo, de carácter histórico-artístico, lo ha hecho contando con la colaboración del psicólogo clínico Dr. Pedro Mesa Cid. En este ensayo, Aurelia María Romero Coloma aborda, en su primera parte, la vida y la obra del pintor noruego Edvard Munch, siendo el título del ensayo 'Edvar Munch, arte y psicología'. El libro ahonda en sus aspectos psicológicos y en el entorno en el que se desenvolvió la personalidad de este pintor, así como en su problemático y conflictivo carácter. En la segunda parte, se profundiza en las facetas puramente psíquicas del artista y en su más que posible trastorno mental. La Editorial Terra Ignota (Barcelona) ha sido la encargada de sacar a la luz este libro, que aúna los aspectos pictóricos con los psiquiátricos y psicológicos, posibilitando el agrupamiento de disciplinas conjuntamente: el arte y la psicología, tal como indica su título.

La autora jerezana ha publicado también una tercera obra, la novela 'Mientras Dios duerme', editada por Tierra de Nadie, que se adentra, con un estilo francamente intimista, en la historia de un hombre y una mujer que, gravemente enfermos ambos, se conocen por azar y entablan una relación de amistad, que va a desembocar, paulatinamente en un sentimiento más profundo, en medio de una vorágine de incertidumbres y furstraciones.

Más sobre la autora

Aurelia María Romero Coloma es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, académica numeraria de la Real de San Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras, conferenciante y ponente.

Ha colaborado con el periódico Publicaciones del Sur, con treinta fichas monográficas sobre Arte y Patrimonio de la Semana Santa jerezana, así como con Diario de Jerez en la elaboración de un catálogo de imágenes de la Semana Santa de Jerez y diez fichas monográficas sobre la Semana Santa de El Puerto de Santa María.

Autora de veinte monografías de carácter histórico-artístico. Entre ellas, cabe citar Aportaciones al estudio de la imaginería procesional jerezana dese los siglos XV al XX; La escultura andaluza en el siglo XVII, editado por la Junta de Andalucía; su tesis doctoral La imaginería procesional pasionista de Jerez de la Frontera (2 tomos); Estudio histórico–artístico de los crucificados procesionales de Jerez; Estudio histórico artístico de los nazarenos procesionales de Jerez; y Estudio de las dolorosas de Jerez.

Autora de más de 200 artículos monográficos histórico–artísticos sobre temas de su especialización, es ganadora del premio Ramón Martín Cartaya de investigación histórica (Sevilla), por su tesis de licenciatura; así como del premio de la fundación Francisco Montero Galvache, en 2005, por su obra Estudio histórico–artístico de los crucificados procesionales de Jerez. También obtuvo el accésit del premio Galicia en Madrid por su artículo monográfico sobre Gregorio Fernández y sus cristos yacentes.