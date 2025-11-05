La jerezana Rocío Cano lleva su arte al Museo de Alcalá de Guadaíra

El arte de la pintora jerezana Rocío Cano forma parte de la programación del 20º aniversario del Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), con la exposición La luz que todo lo envuelve, cuya inauguración tendrá lugar este jueves, 6 de noviembre, a las 20:00 horas.

Rocío Cano forma parte de la nueva generación de paisajistas andaluces que han renovado el género desde una mirada contemporánea.

Su obra se caracteriza por un realismo sereno y depurado, de luz contenida y composiciones meditadas, donde el paisaje se convierte en espacio de contemplación y memoria. Su pintura, alejada del efectismo y del dramatismo, transmite una profunda relación afectiva con los lugares que representa: paisajes amigos, vividos, convertidos en emoción pictórica.

La muestra se podrá visitar hasta el 8 de diciembre. El horario será de lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Cerrado lunes por la tarde. Sábados, domingos y festivos, de 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas.