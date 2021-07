La campaña del jerezano Luis Flores para conseguir un visado para Ester supera las 55.000 firmas

Luis Flores, el veterinario jerezano que durante los últimos días ha protagonizado la actualidad por la negativa del Ministerio de Exteriores a concederle un visado a su hija Ester, nacida en la República Democrática del Congo, ha superado las 55.000 firmas de apoyo online en su campaña #visaparaester, según una nota de la organización.

Flores, que desde 2016 vive en el país africano, inició su campaña en Change.org la semana pasada y desde entonces no ha dejado de recibir apoyos de ciudadanos de todos los rincones de España. En ella, cuenta cómo conoció a Ester y cómo se convirtió en su tutor legal: “A Ester, mi hija, la conocí nada más llegar al Congo. Vivía con su madre en una chabola, un sitio absolutamente inapropiado para cualquier niño de este planeta, dónde pasaba frío y muchas veces hambre y con falta absoluta de cualquier tipo de protección, haciéndola aún más vulnerable a todo lo que pasa en esta zona actualmente el hecho de ser una niña. Un día llegó llorando a casa con frío y hambre y nos dijo que quería quedarse a dormir allí y que quería ir al colegio. La dejamos ese primer día y desde entonces Ester no volvió a salir de nuestra casa. No tuve nunca ninguna duda desde ese momento que Ester iba a formar parte de mi familia como así es hoy en día”, explica en el texto.

La petición de Luis es muy sencilla: quiere que Ester conozca a su familia en España y para ello ha planificado unas vacaciones en Jerez en agosto. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores no le concede el visado necesario para ello aplicando lo que Flores considera “un criterio arbitrario”. “Según las autoridades españolas para poder viajar necesitamos el exequatur, un procedimiento judicial que reconocería la tutela oficial que tenemos en Congo en España, y así nuestro vínculo con la niña. A pesar de que este no es un trámite contemplado específicamente para la aprobación de visados de corta duración Schengen, las autoridades españolas entienden que sin él, Ester no tiene derecho a un visado para viajar con nosotros a pesar de tener una autorización explícita de la familia de Ester y de la Dirección General de Migración de la República Democrática del Congo. Otros países como Bélgica emiten sin problemas visados de corta duración Shengen para niños bajo las mismas condiciones de tutela que Ester”, afirma Flores en la campaña.

La campaña iniciada por este veterinario parece estar funcionando y “parece ser que en la embajada de España en la República Democrática del Congo existe la voluntad de que se solucione”. Ha recibido, además, el apoyo del Defensor del Pueblo, que considera que “en el caso de Ester están acreditados los motivos familiares imperativos así como los humanitarios, dos excepciones que establece la norma vigente que restringe la entrada desde determinados países debido a la pandemia y que sería otro motivo por los cuales se le niega dicha visa”. Queda que el Ministerio de Asuntos Exteriores se pronuncie de forma definitiva.