El jerezano Valle Monje triunfa en Alemania con su nuevo single

Tras editar su primer disco en solitario en 2015, ‘A mi aire’, el jerezano Valle Monje vuelve a la actualidad musical con el lanzamiento de un nuevo single. Instalado desde hace diez años en Berlín, el guitarrista del barrio de Santiago acaba de estrenar un trabajo titulado ‘Najando (que no me amas)’, en el que exhibe nuevamente su raíz flamenca conjugada con un rico universo musical adquirido durante esta nueva etapa lejos de su Jerez natal.

El título “viene del término caló, como se sabe, y aunque puede tener diferentes significados y formas de interpretación, yo me quedo con el de la superación porque por desgracia estamos viviendo tiempos muy duros, y que no están poniendo a prueba hasta el punto de convertir nuestra vida en una superación constante”, asegura el guitarrista.

Su nacimiento ha llegado “como está pasando con otros muchos compañeros artistas, en este confinamiento que estamos teniendo con el covid. En España se tuvo más fuerte el año pasado y nosotros aquí en Alemania lo estamos teniendo ahora, pues llevamos ya varios meses. Así surgió este tema y bueno, de alguna forma me ha servido también para demostrarme a mí mismo ese espíritu luchador de mi gente, ese que me inculcó mi pare ‘Pedro Monje Montoya, para nosotros ‘Pupá Vallaera’. Este año he tenido varios percances, entre ellos una rotura de pelvis tras caerme en bicicleta y claro, no sabía si iba a volver a andar. Afortunadamente, he podido superarlo, y de alguna forma, ‘Najando (que no me amas) es el resultado de todo eso”.

El single fue lanzado curiosamente “el pasado día 8, coincidiendo con el Día del pueblo gitano y también el día de mi cumpleaños”, destaca.

Valle Monje explica que el tema en sí “lo llevo madurando desde hace muchos años, pero creo que era ahora el momento idóneo para sacarlo, una vez que le hemos dado el toque que quería, sobre todo con un elenco de músicos que llevo”.

Este nuevo trabajo cuenta con la producción musical, arreglos y percusiones de Antonio Moreno ‘Pumuki’, el bajo de Richard Müller, el piano de Sammy ‘El Takriti’, el saxofón de Toni de Siloiz, la flauta travesera de Elena Botica y la voz de Danilo Gabarri. Además, el videoclip que da presentación al tema ha sido realizado por Javier Moya.

“Está claro que ahora mismo, cuando no hay trabajo para los músicos y estamos como estamos, no había otra opción que sacar un single. Mi idea es seguir haciendo temas para sacar mi segundo album, pero de momento hay que estar ahí, porque es la única manera de exponer al público lo que estamos sintiendo con esta situación”.

Con ‘Najando (que no me amas)’ son dos los singles que ha lanzado el jerezano en los últimos meses, ya que con anterioridad estrenó ‘Anhelo’, un tema a ritmo de tangos en el que Valle Monje exhibe nuevamente el aire de su tierra.