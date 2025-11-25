El jerezano Aitor Vázquez consigue el XVI Premio Internacional 'Andrés Gaos' de composición musical

El músico jerezano Aitor Vázquez Torres ha logrado el XVI Premio Internacional Andrés Gaos de Composición Musical en la categoría de Ensemble. El compositor y director de orquesta ha obtenido este galardón con la obra 'Sonora - una fishura da poesía de Chus Pato', basada en la obra homónima de la poeta gallega Chus Pato, Premio Nacional de Poesía 2024.

Aitor Vázquez Torres es además finalista en la modalidad de Orquesta con su obra Fenda, junto con Shunya, de Manuel Contreras, e Ideograma, de Juan Cruz Guevara. Los tres compositores participarán los días 8 y 9 de enero de 2026 en unas jornadas de trabajo con la Orquesta Sinfónica de Galicia, durante las cuales se interpretarán las partituras finalistas antes de que el jurado decida la obra ganadora del Premio Andrés Gaos 2025 en la categoría de Orquesta.

Como ganador de la categoría Ensemble, recibirá un premio de 6.500 euros, y su obra será interpretada por el ensemble que seleccione la Diputación de La Coruña.

El jurado ha destacado que se trata de una partitura “sólida, con una gran atención al timbre y al tratamiento sonoro de todos los materiales, y una gran coherencia formal”. También valoró “la exploración exhaustiva de la voz a través del conjunto sonoro y la transformación constante de una instrumentación delicada y cuidada que muestra una voz personal y un dominio claro de la orquestación”.

Entre los ganadores de ediciones anteriores del Premio Gaos se encuentran nombres como los de Eduardo Soutullo, Ramón Humet, Manuel Martínez Burgos o Xavier Pagés i Corella.

La composición según el autor

Sonora – unha fisura de poesía de Chus Pato es una obra que se sitúa en el umbral entre la disolución del lenguaje y su potencia evocadora. Inspirada en el libro Sonora de la poeta gallega y Premio Nacional 2024 Chus Pato, la obra musical no busca ilustrar el texto, sino habitar su fisura, resonar en sus bordes y vibrar con la misma materia quebrada. La obra se articula a partir de las ondas más íntimamente vinculadas con la madre y la muerte: dos presencias que no se oponen, sino que se entrelazan en una red de significados rotos, de memorias erosionadas, de silencios que pesan tanto como los sonidos. En este paisaje sonoro, el lenguaje aparece como un cuerpo desgarrado.

Sonora según Chus Pato

El poema en Sonora intenta escribir la muerte y la orfandad. Tal y como yo lo pienso ni la muerte ni la vida caben dentro de un poema, pero así son las cosas y esto es este libro. Un poema que quiere escribir lo que no puede escribirse y quiere escribirlo para siempre y así lo hace, para siempre. Tal y como lo veo, un poema es un viviente y en consecuencia sujeto al parto, al amor, a la justicia y a la muerte. Cuéntale a lo que vive qué significa para siempre. Tal vez citar a Samuel “fracasa de nuevo, fracasa mejor”.

Sobre Aitor Vázquez Torres

Aitor Vázquez Torres (Jerez de la Frontera, 1993) es compositor y director de música contemporánea. Estudió Composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM), donde recibió el Premio Flora Prieto – Jorcam de Composición y obtuvo más adelante el segundo premio en el I Concurso de Jóvenes Compositores Andaluces.

Tras completar sus estudios en Composición, continuó su formación en Dirección de Orquesta en la Kunst-Universität de Graz (Austria) con Marc Piollet y Wolfgang Döerner, complementando su aprendizaje con clases magistrales de Roland Klutig y prácticas con Klangforum. Se ha especializado en la dirección de música contemporánea, formándose con Arturo Tamayo en Suiza, Peter Rundel, y Sandro Gorli. Ha participado como director principal invitado del Arxis Ensemble, y ha dirigido en eventos como el Festival RESIS de Música Contemporánea, los ciclos “Matinais Musicais” de la Casa de la Cultura de Santiago de Compostela, así como en el certamen final de la pasada XV edición del Premio Gaos de Composición.

Actualmente, combina su labor como director con un regreso activo a la composición, ganando la Convocatoria de Jóvenes Compositores/as de Plural Ensemble 2024 y el XXIII Premio Internacional Joan Guinjoan para Jóvenes Compositores 2025. Para la temporada 2025/2026 ha sido seleccionado como compositor por NEMA Ensemble y ha sido elegido como uno de los cinco directores-compositores que participarán con FontanaMIX Ensemble.

En 2025 recibió por el Ateneo de Jerez el reconocimiento “Joven Talento de Jerez 2025”.