El jerezano José Lorenzo Calderón Solís, premio SOCIEMAT

La Facultad de Física de la Universidad de Sevilla fue escenario el pasado 5 de noviembre de la Jornada del Día Mundial de los Materiales, organizada por la Sociedad Española de Materiales (SOCIEMAT). En el acto se dieron a conocer los finalistas del Premio SOCIEMAT–FEMS al Mejor Trabajo Fin de Máster en Ciencia de Materiales, que distingue la excelencia investigadora en este ámbito.

El jurado otorgó el primer premio al jerezano José Lorenzo Calderón Solís, representante de la Universidad de Cádiz, por su investigación titulada 'Estudio Microestructural y Óptico de la Transición Aislante-Metal en Láminas Termocrómicas Basadas en VO₂'.

Calderón Solís (Jerez, 2002) cursó el Grado en Química en la Universidad de Cádiz (2020–2024), obteniendo el Premio Extraordinario Fin de Grado. Asimismo, fue reconocido por la Cátedra Fundación MOEVE con el primer premio en la modalidad de 'Transición Energética Justa' por su trabajo 'Desarrollo mediante tecnología láser de materiales termocrómicos innovadores basados en VO₂'.

El joven investigador ha completado también el Máster en Nanociencia y Tecnología de Materiales en la Universidad de Cádiz, consolidando una trayectoria académica prometedora en el campo de la Ciencia de Materiales, en la que combina el rigor experimental con una mirada orientada a la sostenibilidad y la innovación energética.