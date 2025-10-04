El chef jerezano Rafa de Bedoya vuelve a triunfar en The Best Chef Awards Milan 2025

El chef jerezano Rafa de Bedoya continúa brillando con un nuevo y merecido reconocimiento en The Best Chef Awards 2025. En la última edición celebrada en Milan, el cocinero de Aleia suma un nuevo premio, consolidándolo como uno de los grandes de la gastronomía española.

Cabe recordar que De Bedoya ganó en noviembre de 2022 su primera Estrella Michelin para Aleia, un restaurante ubicado en el Hotel Casa Fuster de Barcelona. Rafa es un joven chef nacido en Jerez en 1991, que se interesó por la cocina desde muy joven. De padres hosteleros, aprendió de ellos el sacrificio y la pasión de esta profesión, ayudando junto a sus hermanos en los negocios familiares.

De Bedoya es antiguo alumno de Le Cordon Bleu Madrid y vencedor en 2016 de la cuarta edición del Premio Promesas de la alta cocina organizado por la escuela de alta cocina. Estudiaba hostelería en la Escuela de Hostelería AIALA de Karlos Arguiñano en Guipúzcoa cuando logró imponerse en la cuarta edición del Premio Promesas de la alta cocina de Le Cordon Bleu Madrid. Con ello, recibió su beca en la escuela, donde consiguió potenciar su conocimiento y formarse al más alto nivel, lo que le llevó a trabajar en El Celler de Joan Roca o en los restaurantes del más alto nivel, como Azurmendi (3 estrellas Michelin), Cenador de Amos (3 estrellas Michelin) y Dstage (2 estrella Michelin), y en Lú Cocina y Alma, en su última etapa como jefe de cocina.