Los jerezanos 'Flecha Valona' estrenan single con la producción de Íñigo Bregel

Flecha Valona, el proyecto liderado por el cantante, guitarrista y compositor jerezano Ezequiel Márquez, estrena este viernes 'Peligro de Muerte' (Esmerarte, 2025). El tema deja a un lado el sello imprimido en anteriores trabajos y supone una evolución con matices más o menos marcados, que refleja lo que el propio compositor es.

La lírica trata del día a día de cualquier relación cotidiana entre seres y sus correspondientes dificultades. Con tonos mucho más andaluces, el tema contiene un matiz exótico gracias a la mezcla de armonías vocales, marca legítima de la casa, los arreglos y sintetizadores que todos juntos hacen de 'Peligro de Muerte' una simbiosis perfecta entre el norte y el sur, entre la canción andaluza y la tendencia progresiva.

El tema lo ha producido Íñigo Bregel (Los Estanques) que se estrena como productor en el proyecto del jerezano y que definitivamente ha conseguido llevar el proyecto a pasajes evocadores de otras bandas de corte muy diversos con reminiscencias “beatlemaníacas” y “beachesmaníacas”.

En palabras del propio Ezequiel, "acerca de la producción de Íñigo, creo que no os voy a descubrir nada. Nos une una buena amistad desde que le vi tocar con Los Estanques por primera vez en el Monkey Week, y pensé en él para producir estos próximos temas. Directamente, le comenté en su casa que mi “simpleza” componiendo más su, a veces, “barroquismo”, musicalmente hablando, podrían hacer un buen tándem y así ha sido. Entendió por dónde teníamos que ir a la primera. Es un chaval que con su edad ya se ha pasado el juego musical hace tiempo, con una clarividencia total. Su entorno para grabar es ideal y ha sido una experiencia maravillosa que voy a repetir. La verdad es que ya había ganas de enseñaros en lo que estuve trabajando en estos últimos meses porque es una nueva vuelta de tuerca. La intervención de Íñigo como productor abre una nueva tendencia afilando más el cuchillo, explorando sensaciones que no estuvieron nunca, sin perder la esencia. Las raíces se ven más claramente por el tempo de la canción, aunque se maquillan a posta a medida que va avanzando el tema".