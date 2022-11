Dos jerezanos se quedan 'tirados' en el Mundial de Qatar

Mucha incertidumbre. Es lo que ha transmitido Nacho en el programa Tiempo de Juego de la COPE. El jerezano ha llegado este martes a Doha, junto a otro jerezano y tres sevillanos, y se ha encontrado que ninguno de ellos puede acceder al alojamiento contratado.

"La primera sorpresa es que íbamos con el viaje de ida y al llegar al aeropuerto nos han dicho que si no teníamos el viaje de vuelta contratado no nos dejaban volar. Les dijimos que volveríamos cuando nos echaran del Mundial, pero hemos tenido que comprar un vuelo ficticio, de más de 1.000 euros, para poder llegar a Qatar", ha explicado el jerezano en la COPE.

Nacho y sus amigos habían contratado unos alojamientos tipo cabina ('containers') para aficionados que se han habilitado cerca de algunos estadios. Estos contenedores son una de las opciones más baratas para el evento, ya que la noche cuesta aproximadamente unos 200 euros. Se han construido cerca de 6.000 villas para aficionados de este tipo a 6 kilómetros al oeste del aeropuerto.

"Cuando hemos ido a hacer el check in resulta que no hay habitaciones. La versión oficial que nos han dado es que las personas que tenían que hacer el check out se han llevado las llaves a los partidos y no están limpias las habitaciones y hay miles de personas que no tienen dónde quedarse, gente de todos los países", ha detallado Nacho.

Mientras 'transmitía' el jerezano este revés en el viaje en directo en la radio, estaban siendo trasladados en autobús a "unos apartamentos, pero no sabemos cuáles son y si hay que pagarlos. Que aquí no volvamos mínimo en dos días". "Las maletas están en otro autobús... Hay mucha incertidumbre. ¿Tendré alojamiento? Todo el que llega se está encontrando esto", ha remarcado Nacho.