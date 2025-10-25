Jornada festiva y de ocio en la zona sur de Jerez con la propuesta ‘La Velá del Sur’

Los exteriores de las Piscinas Manuel Mestre de Jerez albergaron este sábado ‘La Velá del Sur’, un programa de actividades, organizado por la ‘Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Zona Sur’, que contó con entrada gratuita, con propuestas como una ‘street market’ con 15 carpas para dar a conocer servicios y productos (donde también hubo representación de Acoje), música en directo, atracciones infantiles, pasacalles, exhibiciones y sorteos.