José Mateos presenta en Jerez su primera novela

La librería La Luna Nueva, la editorial Pre-Textos y la Asociación Pie de Página han organizado la prensentación en Jerez de la novela 'Los años decisivos' de José Mateos, que contará con la introducción por parte de Cristóbal Gutiérrez Carrera. Será el próximo viernes, 19 de septiembre, a las 20 horas, en el Jardín de Berta (calle Barja, 3).

"Vivíamos en un estado de permanente agitación, y esa agitación coexistía con la camaradería y el cachondeo. La consigna era romper con todo. Movilizar a la gente. Subvertir el orden, como decían los periódicos y revistas más carcas. Queríamos sembrar el caos y que de ahí surgiera un mundo nuevo, algo que nos permitiera vivir mejor y en libertad. Queríamos el paraíso. Pero ese paraíso, sin darnos cuenta, se nos iba escurriendo de entre las manos y se nos alejaba por momentos. Los más vociferantes decían, sin embargo, que no, que estaba a la vuelta de la esquina. ¿La democracia? La democracia era cosa de viejos".

Mediados de los años setenta. Marta Ortega, una muchacha de provincias, se marcha a estudiar Filosofía a Madrid. Allí vivirá de cerca los vaivenes de la transición española, la movida madrileña y algunos acontecimientos que la marcarán para siempre.

Además de un fresco generacional y de una aventura existencial en busca de sentido, 'Los años decisivos' es una reflexión sobre la deriva ideológica de la sociedad contemporánea y sobre los cambios de paradigmas culturales que se han producido en España en las últimas décadas.

"Clara, emocionante y antirretórica, pese a ofrecer un discurso a ratos ensayístico, la primera novela de José Mateos no puede cumplir más brillantemente su debut en el género. Con ideas que remiten a otras obras suyas, el poeta jerezano ha construido un espléndido retrato generacional que no parte de la nostalgia pero tampoco impugna las motivaciones de aquellos jóvenes que quisieron cambiar el mundo, sí las ideologías salvíficas que abrazaron entonces y en general la evolución de una época que pasó de la disputa entre certezas enfrentadas a una inanidad líquida en la que nadie o casi nadie cree en nada", apunta el crítico de literatura y articulista de opinión en los diarios del Grupo Joly Ignacio F. Garmendia.