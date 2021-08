“No me merezco esto, llevo siempre Jerez por bandera”

Cariacontecido y muy tocado, “porque tenía muchas ganas de cantar en Jerez”, José Mercé intenta asimilar el duro golpe que ha supuesto la cancelación del concierto que tenía previsto realizar el próximo sábado en la Plaza de Toros y que iba a servir para abrir las Fiestas de la Vendimia.

Junto a su hermano Juan, nos espera en la Venta el Quinto Pino de Chipiona donde pasa unos días a la espera de retomar su gira de conciertos. Su móvil no deja de sonar, y está en permanente contacto con su oficina.

–¿Qué ha pasado realmente José? Cuénteme cómo ha sucedido todo.

–Bueno, el Ayuntamiento se pone en contacto con mi oficina hace ahora dos meses, y el delegado de Fiestas, Rubén Pérez, habla con mi gente y le explica, con una ilusión grandiosa, que quiere que volvamos, que José Mercé tiene que volver a hacer algo con el Ayuntamiento después de 18 años. Yo, con mucha ilusión, acepto, de hecho hacemos la rueda de prensa, me reciben en el Ayuntamiento y firmo el libro de honor. Todo perfecto hasta que de buenas a primeras, en sólo unos días, cambia todo. Primero dicen que va a ser con invitaciones, luego que se iban a cobrar entradas. Por esto último, nos dicen que tenemos que vender nosotros las entradas, y mi empresa nunca ha vendido entradas, de ahí la sorpresa.

–O sea que por lo que me dice, usted llevaba ya varios días con la mosca detrás de la oreja...

–Claro, llevo escamado varios días porque he recibido muchas llamadas diciéndome que dónde se recogían las invitaciones o las entradas, y nadie sabía nada. Es más, ni el Ayuntamiento ni la delegación de Fiestas han dicho ni pío. Por eso, al ver que nadie decía nada, me mosqueé, llamé a mi oficina para saber qué ocurría y han sido ellos los que me han dicho que habían cambiado de opinión, y claro yo a estas alturas no estoy para aguantar tonterías así que les dije que se cancele, ni aplazamiento ni nada.

–Sin embargo, en la nota del Ayuntamiento se habla de aplazamiento, aunque sin fecha...

–Ellos han intentado aplazar la fecha para tratar de buscar una excusa, como hacen siempre los políticos, que ya se sabe, que mienten más que hablan. Y claro, quieren quedar bien con la ciudadanía y el que voy a quedar mal soy yo, y eso no lo voy a consentir. Pido disculpas a la ciudad, pero la culpa no es mía, es del Ayuntamiento y la delegación de Fiestas que es la que se ha encargado de este evento.

–Ahora que parecía que esa distancia de 18 años se iba a poner fin...

–Fíjate, aunque la única pena grande que tengo es no poder ofrecer un concierto en condiciones a mi gente de Jerez, a mi público y a la ciudadanía de Jerez, a los que desde aquí les pido perdón. No es culpa mía, no sé si de la alcaldesa, si del delegado de Fiestas o no sé de quién pero mía no. Yo iba con toda la ilusión del mundo y me he encontrado con este palo.

–Le veo bastante hundido...

–Me siento muy triste sobre todo por la ciudadanía porque sé que tienen muchas ganas de escucharme, y claro, a uno le da pena que como jerezano que soy, lleve 18 años sin poder cantar en un evento municipal en Jerez. Estoy muy mal ahora mismo, y viendo de la manera en la que se han comportado este gente del Ayuntamiento, al final va a ser muy difícil que José Mercé vuelva a cantar con ellos.

No me merezco esto, llevo Jerez por el mundo y que te pase esto en tu tierra... No entiendo qué historia hay o qué mafia, pero vamos, repito que lo siento por los jerezanos, por los demás, me da igual, no tengo problemas porque trabajo los 365 días del año.

–¿No le parece todo muy extraño? ¿No cree que hay algo más?

–Yo realmente no sé cuál es la razón de este cambio, aunque tengo la sensación de que algo no han hecho bien porque han sido los técnicos los que han dicho que eso no se puede hacer así.

–Su relación con el Ayuntamiento parece de película....

–No sé realmente qué pasa, porque no tengo problemas en ningún lugar del mundo, no de España, sino del mundo. Voy a trabajar y llevo a Jerez por bandera y que me ocurran estas cosas con el Ayuntamiento de mi tierra es muy triste. Además sin necesidad, porque yo no tengo necesidad de pasar estos berrinches. Lo único que pasa es que estaba muy contento por poder cantar a mi gente de Jerez, pero bueno, por estos ineptos que hay en el Ayuntamiento no se va a poder hacer.

–Lo curioso es que ha actuado en otros espacios de Jerez y nunca ha pasado nada...

–He venido a Tío Pepe, a Villamarta, he hecho cosas benéficas en Jerez y nunca he tenido problemas. El problema viene de la política, en la que yo ni creo. Se dedican a mentir, porque no saben hacer otra cosa, y ya está.