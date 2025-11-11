La Junta acometerá esta noche de martes obras para arreglar el firme de la A-381

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, informa que, en la noche de este martes, 11 de noviembre, se va a ejecutar una obra de arreglo del firme en un tramo inicial de la autovía A-381. Estos trabajos de conservación de esta carretera se realizan entre los puntos kilométricos 0 y 0,9.

Esta actuación de conservación y seguridad vial se desarrolla en horario nocturno en la bifurcación de calzadas en sentido Algeciras y Jerez, donde empieza la autovía, en la convergencia de dos carriles a uno y en la conexión con el ramal de incorporación de la autopista AP-4.

Las obras no requieren desvíos de tráfico, pero se velará por la seguridad vial dando paso alternativo de unos carriles a otros según discurran los trabajos. Se llevan a cabo en horario nocturno debido a que es una vía muy transitada, para evitar afecciones al tráfico.

Las tareas que se van a realizar consisten en el fresado y reposición del firme en este tramo de la carretera. Una vez ejecutadas, se procede al pintado correspondiente de marcas viales.

A esta obra se suman otras realizadas recientemente en varios tramos de la autovía A-381, que en total suponen una inversión aproximada de 281.100 euros.

En concreto, el pasado mes de octubre se acometieron trabajos de fresado y reposición del firme y posterior pintado de marcas viales, en varios tramos de esta carretera, entre los kilómetros 4,6 y 8 (en la calzada derecha, sentido Algeciras), entre los puntos kilométricos 23,2 y 22 y 8,6 y 7,5 (en la calzada izquierda, sentido Jerez).

Estas actuaciones, que sirven para mejorar el firme y mantener el buen estado de esta infraestructura viaria, se encuadran en el contrato de conservación de la red de carreteras de Andalucía correspondiente a la zona suroeste de Cádiz.

La autovía A-381 enlaza Jerez de la Frontera y Los Barrios, tiene una longitud de más de 88 kilómetros y pertenece a la Red Básica Estructurante de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía.